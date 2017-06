Innovation

Columbia Threadneedle Investments annonce aujourd’hui le lancement en France du Threadneedle (Lux) European Social Bond fund en partenariat avec INCO le premier consortium mondial qui œuvre pour une nouvelle économie inclusive et durable.

Le Threadneedle (Lux) European Social Bond fund (le Fonds) cherche à générer un rendement à la fois financier et social en investissant dans des obligations d’entreprises de toute l’Europe, l’accent étant clairement mis sur le progrès pour les individus, les communautés ou la société dans son ensemble.

Le Fonds, unique en son genre, est géré par Simon Bond, Directeur de la gestion des portefeuilles d’investissement responsable chez Columbia Threadneedle Investments à Londres, qui gère par ailleurs le UK Social Bond fund depuis son lancement en 2014. Fort de plus de 25 ans d’expérience dans les obligations d’entreprises, Simon peut s’appuyer sur l’équipe crédit de Columbia Threadneedle Investments, qui compte 26 professionnels, et sur l’équipe Investissement responsable, lauréate de plusieurs prix.

Simon Bond a déclaré : « De plus en plus de clients cherchent à investir leur épargne de manière à favoriser le progrès social et à obtenir des résultats positifs durables. Dans le même temps, nous sommes convaincus que les investisseurs n’ont pas besoin de sacrifier la performance pour parvenir à un impact social. Nous avons démontré notre capacité sur les trois dernières années à gérer des stratégies d’obligations d’impact social axées sur les résultats tout en obtenant de très bons rendements ajustés aux risques. Parmi les 4.000 obligations d’entreprises européennes disponibles sur le marché, nous en avons identifié environ 45% qui sont de nature sociale, dans différents secteurs et pays. En sélectionnant activement des obligations spécifiques qui concourent au progrès social plutôt qu’en excluant des obligations par le biais de filtres négatifs traditionnels, nous visons à combiner impact social et rendements financiers. Le portefeuille offre également une liquidité quotidienne, c’est pourquoi il convient à un large éventail d’investisseurs. »

Pour parvenir à des résultats positifs, le Fonds adopte une approche empirique qui s’inscrit dans un cadre d’opportunité sociale défini, selon sept grands critères alignés sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies et qui couvrent des domaines sociaux tels que le logement abordable, la santé, l’éducation et l’emploi.

A l’instar du UK Social Bond fund, qui est conseillé en toute indépendance par Big Issue Invest, Columbia Threadneedle Investments a conclu un partenariat avec INCO, qui dispose d’un solide réseau en Europe continentale et est actif dans quatre grands domaines qui concourent tous au développement inclusif et durable : l’investissement (via Le Comptoir de l’Innovation, premier fonds exclusivement dédié aux entreprises à fort impact social et environnemental), incubation (via Impact Network, premier réseau mondial de start-ups green et sociales), la formation (via des publics fragiles aux métiers de demain) et les événements (via Impact², le « Davos » de la nouvelle économie). INCO intervient en qualité de partenaire indépendant du Fonds, mettant à sa disposition son expertise dans l’évaluation de l’impact social et environnemental des entreprises, mais aussi sa connaissance des écosystèmes européens. .

Nicolas Hazard, fondateur d’INCO a commenté le lancement du Fonds : « En tant qu’acteur majeur de l’investissement à impact social et environnemental en Europe, INCO est fière d’apporter à Columbia Threadneedle Investments son expertise dans le domaine de l’évaluation de l’impact social et environnemental des entreprises. Ce partenariat témoigne d’un désir commun de soutenir des entreprises qui conjuguent performance économique et impact positif sur la société. Il nourrit l’ambition partagée de bâtir une industrie financière plus inclusive et plus durable. »

Le Fonds s’appuie sur les solides fondements et le succès des stratégies d’obligations d’impact social de Columbia Threadneedle Investments et sur l’approche d’investissement active à long terme de l’entreprise, qui incorpore une recherche crédit de première qualité et l’analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), combinée à l’expertise d’INCO en matière de développement inclusif et durable et à son réseau en Europe.