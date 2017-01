Christopher Soares contribuera activement à la conduite du changement du Groupe, avec pour objectif de rendre le système d’information plus agile, les process plus efficients et d’intégrer les nouvelles opportunités offertes par le digital. Ses missions consisteront à la mise en œuvre opérationnelle du plan de transformation du système d’information de l’UFF pour rendre plus fluide l’expérience client. Christopher Soares aura sous sa responsabilité la direction des Systèmes d’information, la direction des services clients et la direction des Achats ; ce qui regroupe 130 collaborateurs.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Christopher Soares au sein de nos équipes. Christopher a démontré, dans ses expériences passées, ses compétences dans la conduite de projets de transformation, dans la simplification des outils et processus pour un meilleur service aux conseillers et aux clients. Son expertise dans la conduite du changement représente un atout indéniable pour l’UFF », déclare Paul Younès, directeur général de l’UFF.

Christopher Soares est détenteur d’un DEA de Physique de l’Université de Rennes (1997) et d’un MBA de l’Université de Bentley, USA (2001). Senior Manager au sein du Groupe Deloitte Consulting (ex-Kurt Salmon, nouvellement nommé Groupe Wavestone), il est en charge pendant 11 ans, des grands comptes du secteur bancaire, pour lesquels il développe des stratégies d’organisation informatique, de refonte digitale, de système de paiement ou encore de plan de réduction des coûts. En 2011, il rejoint la Banque Postale comme directeur Sourcing, puis directeur PMO. Il y sera successivement en charge de la stratégie d’externalisation de la DSI et du pilotage d’un programme majeur de refonte de la distribution bancaire. Christopher Soares intègre l’UFF en septembre 2016.