Capzanine annonce sa prise de participation minoritaire dans le groupe Moving aux côtés de son dirigeant, Philippe Herbette. Cette opération permettra au groupe Moving, un des principaux acteurs du Fitness en France, de poursuivre son développement en propre et en franchise sur le secteur porteur du Fitness, grâce au réel succès de son concept « Fitness Park ».

Lancé dans les années 80’ et repris en 2015 par Philippe Herbette, le groupe Moving compte aujourd’hui plus de 180 clubs de Fitness et plus de 400.000 abonnés répartis entre 21 clubs en propre (situés au sein de grandes agglomérations) et 162 clubs en franchise (principalement en province). Le groupe emploie 110 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 36 millions d’euros en 2016.

Le groupe Moving s’appuie notamment sur le vif succès de son concept de clubs « Fitness Park », clubs de Fitness low cost offrant des surfaces importantes (de 1.000 à 3.000 m²), de larges horaires d’ouverture (6h- 23h, 7 jours sur 7) et des équipements haut de gamme.

Fort d’un marché du Fitness low cost bien orienté, le groupe souhaite doubler son parc de clubs de Fitness, en renforçant significativement le poids des clubs en propre au sein du groupe.

Avec l’arrivée de Capzanine à son capital (qui prend ainsi le relais de Développement & Partenariat), le soutien de M Capital Partners (actionnaire historique) et de ses partenaires bancaires (BNP Paribas et CIC assurant la mise en place d’un financement structuré), et sous l’impulsion de Philippe Herbette, Moving ambitionne donc d’accélérer son développement, de prendre rapidement de solides positions et de fidéliser sa base d’abonnés par un renforcement de sa stratégie digitale.

Bruno Bonnin, Directeur de Capzanine, commente : « Nous sommes ravis d’accompagner Philippe et le groupe Moving dans cette nouvelle phase de développement. Le renforcement des moyens financiers de ce tour de table devrait permettre d’accélérer le développement du Groupe, par l’ouverture de nouvelles salles en propre et en franchise, sur un marché du Fitness porteur et en pleine extension. »

Philippe Herbette, PDG du groupe Moving, ajoute : « A l’heure où il faut accélérer notre croissance pour maintenir notre place de leader en France, l’accompagnement d’un solide partenaire financier est une vraie nécessité pour mon Groupe. Aussi, mes échanges avec les équipes de Capzanine m’ont permis d’apprécier une réelle volonté de performer et une vision commune pour l’avenir de Moving. Notre synergie stimulera notre progression, si nécessaire, sur un marché en pleine croissance ! Je suis tout autant ravi, dans notre beau projet, par le dynamisme dont ont su faire preuve nos banques partenaires qui partagent nos idées ; et notamment celle que le Fitness devient de plus en plus, dans notre société, un besoin de première nécessité ».