Les rendements les plus élevés proviennent du programme « Public Equity » qui a généré une performance de 19,7%. Le rendement net préliminaire du capital investissement (Private Equity) est de 13,9 %, suivi de l’immobilier, avec un rendement net préliminaire de 7,6%.

Sur la base de ces rendements préliminaires de l’exercice, la couverture financière du fonds global CalPERS est estimée à 68 %, soit une augmentation de 3 points de pourcentage par rapport à l’exercice précédent. Cette estimation est basée sur un taux d’actualisation de 7 %.

« Je suis fier que notre équipe d’investissement ait obtenu cette année des rendements à deux chiffres », a déclaré Ted Eliopoulos, responsable des investissements chez CalPERS. « Notre portefeuille global diversifié s’est bien comporté dans la plupart des classes d’actifs et nous avons pu profiter de l’effet de marché. Cependant, je tiens à souligner que malgré ce rendement annuel, nous nous concentrons toujours sur le long terme. Nous investissons sur des décennies et non pas sur des années ».

« Nous continuerons de travailler pour réduire le coût, le risque et la complexité du portefeuille tout en obtenant les rendements nécessaires pour payer les pensions des fonctionnaires de Californie ».

Les rendements additionnels incluent les obligations, qui ont gagné 0,3 %, tandis que les actifs inflation ont perdu 2,7 % sur l’exercice financier. Tout cela porte le rendement total du fonds total à 8,8 % sur une période de 5 ans, 4,4 % sur 10 ans et 6,6 % sur 20 ans.

« CalPERS se concentre sur la viabilité à long terme de notre système », a déclaré Marcie Frost, directrice générale de CalPERS. « Bien sûr, nous nous félicitons des bons résultats de cette année financière, mais nous restons financés à environ 68 % et vulnérables à un retournement des marchés boursiers. Ce sera notre objectif à mesure que nous allons évoluer dans le processus d’allocation d’actifs au cours des six prochains mois ».

Les performances des classes d’actifs sont comme suit : Les rendements de l’immobilier, du capital-investissement et de certaines composantes des actifs inflation reflètent les valeurs de marché jusqu’au 31 mars 2017.

Le rendement final de l’exercice 2016-17 sera calculé en fonction des chiffres audités et sera reflété dans les niveaux de contribution pour l’État de Californie et les districts scolaires au cours de l’exercice financier 2018-19 et pour les villes, les comtés et les districts spéciaux des secteurs budgétaires au cours de l’année 2019-20.

La valorisation finale du fonds CalPERS repose sur plusieurs facteurs et non sur la performance des investissements. Les contributions apportées à CalPERS par les employeurs et les employés, les paiements mensuels versés aux retraités et la performance de leurs placements, entre autres facteurs, impactent également la valorisation finale du fonds.

CalPERS poursuivra son examen de la gestion Actif/Passif (ALM) tout au long de l’année 2017 qui repose sur une revue globale et intégrée en termes d’ALM. Lors de sa session de novembre prochain, le conseil d’administration examinera plusieurs scénarios différents de portefeuille de placements afin de prendre une décision sur le mix global d’allocation d’actifs du fonds.