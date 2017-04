Livré en mars 2017, l’immeuble Zeisehof comprend 13 511 m² d’espaces de bureaux modernes sur cinq étages et trois niveaux de sous-sol, avec des possibilités d’aménagement. L’immeuble est loué à l’agence de publicité WPP qui a signé, en avril 2017, un bail à long terme. Conçu par le cabinet d’architectes Störmer Murphy et Partners, le bâtiment a obtenu la certification DGNB, mention la plus élevée (Gold), pour ses performances économiques et écologiques.

Idéalement situé dans le quartier central et recherché d’Ottensen, district d’Altona à Hambourg, réputé tant pour ses boutiques que pour ses équipements de loisirs, l’immeuble Zeisehof est parfaitement desservi par les transports en commun (bus, tramways…). Il est également proche de la gare d’Altona et à moins de 25 minutes en voiture de l’aéroport d’Hambourg.

« Cet investissement dans un immeuble de bureau dont le rendement est assuré sur le long terme, situé en quartier central et animé d’Hambourg, s’inscrit dans la stratégie d’investissement responsable et de long terme de CNP Assurances. Les performances environnementales de cet immeuble, récompensées par la certification DGNB Gold, sont en corrélation avec notre engagement pour la transition écologique et énergétique. » indique Daniel Thébert, responsable des investissements immobiliers de CNP Assurances.

« Hambourg, où nous détenons un certain nombre de biens pour le compte de nos clients, est un marché d’investissement attractif en immobilier de bureau avec une demande soutenue du fait d’une pénurie de constructions nouvelles. Le district d’Altona, en particulier, offre les fondements pour des investissements de ce type garantis par des baux à long terme avec des locataires stables. Cette acquisition illustre la capacité de notre équipe locale dans la recherche d’opportunités d’investissements créatrices de valeur pour nos clients. » déclare Laurent Jacquemin, directeur des transactions en Europe chez AXA IM - Real Assets.