CILOGER vient d’acquérir, pour le compte de son OPCI grand public « Immo Diversification », un ensemble de bureaux à Aix-en-Provence auprès de Commerz Real, agissant pour le compte du fonds allemand HausInvest.

Bénéficiant d’une excellente accessibilité à la gare TGV et au centre-ville d’Aix-en-Provence, l’immeuble est situé 380 avenue Archiméde, au sein de la zone de La Duranne qui offre une vraie profondeur tertiaire et une mixité logements-bureaux. Multilocataire depuis sa livraison en 2010, l’immeuble développe 10 206 m² et respecte la RT 2015.

Dans le cadre de cette opération, le vendeur était conseillé par l’Etude WARGNY KATZ (Justine N’Diaye) et l’acquéreur par l’Etude ADDH (Olaf Déchin). La transaction a été réalisée par le département Investissement Régions de BNP Paribas Real Estate.