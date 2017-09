Il sera en charge de développer les activités de banque d’affaires en France et accompagnera également certains des grands clients européens de Credit Suisse dans les secteurs énergie, utilities et infrastructures.

Bruno Hallak, 50 ans, était précédemment Président de Deutsche Bank France, fonction qu’il a exercée de 2013 à 2017 après avoir rejoint la banque en 2009.

Auparavant, il était Managing Director et Senior Investment Banker chez Merrill Lynch où il a été banquier conseil de nombreuses transactions dans le secteur énergie et utilities. Ancien élève de l’école Polytechnique (X85) et Ingénieur des Ponts et Chaussées, Bruno Hallak a débuté sa carrière à la Direction du Trésor entre 1991 et 1996.

« Nous sommes ravis d’accueillir Bruno qui bénéficie d’une expérience de plus de vingt ans dans la banque d’affaires et d’un track record de deals de toute première catégorie », ont déclaré Fabien Antignac et Andrea Bozzi, co-responsables de la banque d’investissement de Credit Suisse à Paris. « Son arrivée illustre la volonté de Credit Suisse de tirer parti de toutes les opportunités de croissance en France, marché clé pour la banque, et en Europe », a déclaré Bruno Angles, Président de Credit Suisse France et Belgique.