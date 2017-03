Le round est augmenté à £4m au total pour accélérer la croissance.

Les investisseurs incluent le management, les seed investors, des investisseurs du monde de l’immobilier, de la high tech, ainsi que des business angels.

Jean-Romain Lhomme, ancien Co-directeur Europe de Colony Capital, investisseur actif dans la technologie et le private equity, investit dans BrickVest et rejoint le Conseil d’Administration aux côtés des fondateurs.

Le tour est élargi à £4 millions pour accélérer le développement de la solution de BrickVest et en faire la référence mondiale en matière de plateforme de liquidité, avec le lancement d’une offre dédiée aux Family Offices et aux investisseurs institutionnels.

Ce financement permettra à BrickVest d’augmenter les capacités de sa plateforme après son lancement réussi il y a 1 an.

BrickVest, la plateforme d’investissement dans l’immobilier basée à Londres, a annoncé le 1er mars avoir bouclé sa seconde levée de fonds pour un montant de £2 Millions. La société a été suivie par une impressionnante liste de 44 investisseurs issus du monde de l’immobilier, de la finance et de la high-tech. Parmi ces derniers, Jean Romain Lhomme, l’ancien Co-directeur Europe de Colony Capital, investisseur actif dans la technologie, qui intègre le Conseil d’Administration de Brickvest.

La société a annoncé son intention d’élargir ce tour de table de £2 millions à £4 millions. Ce capital additionnel sera utilisé pour accélérer le business plan, lancer de nouveaux produits et augmenter les capacités de la plateforme de manière significative, notamment via le lancement d’une solution dédiée aux Family Offices et investisseurs institutionnels.

L’équipe des fondateurs dispose d’une longue expérience dans l’immobilier et les nouvelles technologies. BrickVest a pour ambition de révolutionner la manière d’investir dans l’immobilier partout dans le monde, en combinant les meilleures pratiques de l’investissement institutionnel, la technologie de pointe, et la maîtrise avancée de la gouvernance et de la régulation qui protègent l’investisseur.

12 mois après son lancement réussi, BrickVest a bâti une plateforme online pan-européenne unique, qui permet à sa communauté d’investisseurs d’investir en direct et de gérer leurs placements dans des projets immobiliers de classe institutionnelle, et ce avec un ticket minimal et la facilité d’une plateforme de trading.

BrickVest a également démontré son engagement pour une meilleure gouvernance et des règles de gestion du risque, en devenant la première plateforme immobilière européenne à obtenir une licence AIFM « full-scope » - le standard réglementaire le plus élevé en Europe pour les fonds alternatifs - et ce dans un secteur bien connu pour son opacité et son manque de gouvernance.

Ces opportunités d’investissement, sélectionnées dans un cadre strict de gestion de risque, n’étaient jusqu’à présent accessible qu’aux gros investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension et les compagnies d’assurance.

Grâce à son approche, BrickVest a suscité un fort intérêt de la part des institutionnels, Family Offices et porteurs de projets immobiliers européens, qui soutiennent le lancement de l’offre VIP de BrickVest : des tickets plus importants, un choix de projets plus large et une plateforme de liquidité. BrickVest travaille désormais sur une série d’initiatives, taillées pour les besoins de cette population d’investisseurs désireux d’accéder à ces « Club Deals » et d’augmenter leur liquidité dans un environnement sécurisé et compétitif en termes de coût.

BrickVest - 12 mois après lancement

Trois fondateurs entourés d’une équipe de 15 talents, anciens de Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, CBRE, Rocket Internet, monde du digital et startups « quant ».

Deux levées de fonds auprès de 44 investisseurs issus du monde de l’immobilier, de la high-tech et du Private Equity.

Une plateforme gérée depuis les deux capitales Fintech européennes : Londres et Berlin.

Une structure de qualité institutionnelle, autorisée et approuvée par la FCA Britannique, détentrice d’une licence AIFM lui permettant de commercialiser des fonds d’investissement immobiliers partout en Europe.

Une communauté de 2 350 investisseurs internationaux – particuliers disposant de gros patrimoines et Family Offices - totalisant 8 milliards d’euros d’actifs.

Une communauté de 200 sponsors immobiliers internationaux avec 170 milliards d’actifs sous gestion, parmi lesquels M7 Real Estate, Aerium, Corestate, Thor Equity, Venn partners.

Une feuille de route à trois mois de plus de 350 millions d’euros d’investissements immobiliers présélectionnés en Europe et aux Etats-Unis.

Emmanuel Lumineau, CEO de BrickVest, commente : « 2016 fut une année très excitante durant laquelle à la fois les investisseurs et les sponsors ont soutenu notre approche pour un accès aisé, sécurisé, et abordable aux investissements immobiliers de classe institutionnelle. Nous sommes ravis d’avoir ainsi attiré des sponsors reconnus, et d’avoir gagné la confiance de milliers d’investisseurs particuliers et Family Offices qui voient BrickVest comme une plateforme de solutions. En particulier, la demande soutenue a motivé le Board d’accélérer le développement de notre gamme de produits dédiée aux investisseurs disposant de plus gros tickets, couplée à une plateforme de liquidité automatique et à une analyse du risque quantitative. Ce financement supplémentaire nous permettra de continuer à investir en 2017 dans notre technologie propriétaire et d’augmenter les capacités de la plateforme pour répondre à une demande toujours plus forte. »

Jean-Romain Lhomme, investisseur et membre du Conseil d’Administration, commente : « J’ai investi dans BrickVest car je suis convaincu que cette société va transformer le modèle traditionnel de l’investissement immobilier, partout dans le monde, de l’investisseur individuel aux larges institutions. BrickVest n’est pas une platforme de crowdfunding : c’est une plateforme de solutions de pointe pour investisseurs et porteurs de projets immobiliers, avec un positionnement unique à la confluence de la Fintech, la Prop[erty]-tech, et la Reg[ulation]-tech. »