L’investissement, en partenariat avec Corestate Capital Group, un des leaders allemands de l’investissement immobilier résidentiel et commercial, représentait un important portefeuille de 23 actifs sur le territoire germanique.

BrickVest annonce sa première sortie d’investissement réussie moins de 18 mois après la mise en ligne de la plate-forme.

Les investisseurs qui ont investi dans le fonds BrickVest Harvest 1 ont réalisé un rendement de 31%, bien supérieur à la prévision initiale.

Les investisseurs européens qui ont investi dans le Fond BrickVest Harvest 1 LLP ont réalisé un rendement « cash-on-cash » de 31%. A titre de comparaison, l’indice FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe performait de 18% sur la même période. Ces investisseurs ont pu investir à la fois sur le marché primaire ainsi que sur le marché secondaire offert par BrickVest. En conséquence, certains des traders les plus actifs ont réalisé un TRI impressionnant de 40% en 6 mois [1].

La sortie était initialement attendue au quatrième trimestre 2020, mais la première distribution de dividendes a été réalisée par Corestate Capital Group en mars 2017, à environ 2% du rendement net.

Thomas Schneider, Chief Investment Officer de BrickVest, commente : « La force des rendements témoigne de la qualité des investissements que BrickVest choisit pour sa plate-forme. Nous nous concentrons exclusivement sur des produits institutionnels, et investissons aux côtés des principaux gestionnaires de placements immobiliers. Pour la première fois, des investisseurs privés peuvent accéder aux mêmes opportunités d’investissement que les grands investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension et les compagnies d’assurance. »

Rémi Antonini, Responsable du Rating chez BrickVest, commente : « Après la sortie réussie, les investisseurs utilisant la plate-forme BrickVest ont obtenu un retour supérieur à partir d’un fonds de qualité institutionnelle dirigé par un solide gestionnaire d’investissement immobilier. Ce rendement absolu attrayant a été réalisé dans le cadre d’un profil de risque contrôlé, car le fonds a investi dans un portefeuille de détail allemand diversifié et générateur de revenus, avec un effet de levier limité. »

Moins de 18 mois après son lancement réussi, BrickVest a construit la seule plate-forme paneuropéenne d’investissement immobilier en ligne qui permet à sa communauté d’investisseurs d’investir et gérer directement ses investissements dans des produits immobilier de qualité institutionnelle.

L’équipe fondatrice possède une vaste expérience dans l’immobilier, les services d’investissement et la technologie. BrickVest bouscule le modèle traditionnel de l’investissement immobilier à travers le monde en combinant les meilleures pratiques de la qualité institutionnelle, une technologie de pointe, une gouvernance de premier ordre et un cadre réglementaire qui place l’investisseur au centre du système.

BrickVest a également démontré son engagement pour démocratiser une norme d’excellence en matière de gouvernance et de gestion des risques, devenant ainsi la seule plate-forme européenne d’immobilier en ligne à obtenir une licence AIFM « Full Scope », la plus haute norme de gestion de fonds réglementaires en Europe, dans une industrie connue pour son opacité et son manque de gouvernance. Ces opportunités d’investissement présélectionnées avec un solide cadre de gestion des risques n’étaient auparavant accessibles qu’aux grandes institutions, comme les fonds de pensions et les compagnies d’assurance.