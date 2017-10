Brennus Analytics, start-up spécialisée dans l’optimisation des prix (pricing) basée sur l’intelligence artificielle pour industriels et distributeurs a finalisé cet été une levée de fonds de 500 000 euros. Le fonds ZTP et des investisseurs privés français entrent ainsi au capital de la start-up.

Créé en 2015, la start-up propose Brennus™ une solution SaaS basée sur des technologies avancées d’intelligence artificielle. A partir de l’analyse de données, la solution évalue ou prédit les comportements des clients et recommande les prix optimaux, en tenant compte des objectifs commerciaux et des contraintes propres à chaque entreprise. La solution permet de travailler en apprentissage continu pour du pricing dynamique et en temps-réel, en toute transparence.

Cette levée de fonds va permettre à la start-up de se développer commercialement.

« Nous sommes ravis d’accueillir notamment ZTP comme nouvel investisseur. Ce financement renforce la formidable détermination de l’équipe de Brennus Analytics. Avec l’appui de nos nouveaux investisseurs, nous avons l’opportunité de poursuivre notre effort de R&D tout en restant en prise permanente avec notre marché » se réjouit Grégoire Saint-Guily, Chief Executive Officer de Brennus Analytics.

Auto-financée depuis ses débuts par les associés, bénéficiant d’un prêt d’honneur et d’une subvention de la BPI, Brennus Analytics est également co-financée par une société industrielle via un partenariat commercial.

ZTP, "Ze 12th Player" en référence au football, est un véhicule d’investissement et d’accompagnement au service des entreprises de la famille Mulliez avec plusieurs métiers :