Deuxième plus long marché haussier continu à Wall Street

Comment comprendre les récents gains boursiers à Wall Street ? Une des façons d’évaluer la force du marché haussier est de regarder l’ampleur de la hausse depuis la dernière correction. Une autre façon de la mesurer pourrait être d’évaluer le temps qui s’est écoulé depuis cette correction. Ces deux méthodes mènent à deux conclusions différentes, comme le montre notre « Graphique de la semaine ».

Fin juin 2016, juste après le référendum du Brexit, le marché actions américain avait chuté de plus de 5%. C’est la dernière fois que le S&P 500 a chuté d’au moins 5%. Après 487 jours (calendaires) sans une séance en baisse de 5% ou plus, cela représente la deuxième période de ce type depuis 1970 ! La première avait eu lieu entre décembre 1994 et mai 1996, quand le marché avait progressé de façon continue, sans chuter de 5% ou plus entre ces deux dates. Si le S&P 500 ne chute pas de plus de 5% sur une séance d’ici le 13 décembre de cette année, nous connaîtrons alors la plus longue période de hausse continue. Concernant l’appréciation de l’indice, notre tendance actuelle n’arrive toutefois qu’en 13ème position depuis 1970 : entre décembre 1994 et mai 1996, le S&P 500 avait augmenté de 52,3%, soit presque le double de la hausse récente.