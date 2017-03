Fondée en 2016 par Javier Gonzalez Helly et Yan Georget, Botfuel va ouvrir dans les prochains mois sa plateforme aux développeurs de chatbots. « Nous sommes partis du constat que les solutions existantes ne répondaient pas aux besoins des entreprises : intelligence conversationnelle, maîtrise des données et évolutivité. C’est pourquoi nous proposons une plateforme qui permet d’industrialiser le développement de chatbots », déclare Javier Gonzalez Helly.

Cette levée de fonds permettra notamment à Botfuel d’accélérer le développement de sa solution et le recrutement d’une quinzaine de personnes d’ici la fin de l’année. « Nous allons constituer une équipe à la pointe dans les domaines du traitement du langage et de l’intelligence artificielle », annonce Yan Georget.

Avec le succès incontesté des messageries instantanées qui dépasse maintenant largement celui des réseaux sociaux et des applications mobiles, de nombreuses entreprises ont lancé des premières expérimentations de chatbots en 2016 et la traction de marché ne fait que s’amplifier. « Les directions métiers et informatiques souhaitent maintenant s’approprier la conception et le développement de leurs chatbots. Botfuel développe depuis maintenant plus d’un an la plateforme et la technologie qui répond à leurs attentes, comme en témoigne le fort intérêt suscité par Botfuel auprès des grands comptes », avance Cédric Favier, directeur de participations du Fonds d’Amorçage Quadrivium 1.

« Les secteurs et métiers visés par Botfuel sont multiples. Nous sommes notamment convaincus que la plateforme Botfuel peut constituer un véritable game changer pour les help desks des grands comptes mais également pour les pure players internet qui cherchent à révolutionner l’expérience client », complète Maximilien Bacot, co-fondateur et managing partner chez Breega Capital.

Botfuel propose une plateforme accessible sous forme de souscription. La société compte parmi ses clients des sociétés leaders dans le e-commerce, la banque et l’assurance et les services.