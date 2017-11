Innovation

Il s’agit d’une stratégie long-only au format UCITS liquide et systématique active (SAE), visant à générer de l’alpha constant sur une base annuelle. La stratégie utilise à la fois des signaux quantitatifs traditionnels et des idées innovantes de big data et de machine learning.

Ensemble, ces outils permettent d’identifier environ 300 entreprises dans un univers de 1 300 entreprises chinoises participant au programme Exchange Stock Connect de Shanghai, Shenzhen et Hong Kong.

Le fonds sera géré par l’équipe SAE basée à San Francisco, les transactions étant effectuées à Hong Kong. L’équipe comprend plus de 80 professionnels de l’investissement dans le domaine de la recherche, la gestion de portefeuille et la stratégie d’investissement. Le docteur Jeff Shen, co-responsable des investissements sur les stratégies actives actions et co-responsable des investissements au sein de SAE, dirige l’équipe de gestion. Il est aidé par le docteur Rui Zhao, co-gestionnaire du fonds.

Le docteur Jeff Shen, co-gérant du fonds BGF China A-Share Opportunities déclare : « Nous appliquons des méthodes d’investissement systématiques aux marchés boursiers depuis plus de trente ans et, plus récemment, nous cherchons et appliquons de nouvelles méthodes - comme le big data, le machine learning et l’intelligence artificielle - à nos modèles. Nous trouvons que ces idées ont une forte pertinence dans un marché vaste et complexe comme la Chine où les données sont souvent disponibles. Nous gérons cette stratégie pour les investisseurs institutionnels depuis cinq ans, et nous sommes très heureux d’offrir cette stratégie aux investisseurs particuliers dans un véhicule à la liquidité quotidienne ».

Michael Gruener, directeur de la région EMEA Retail chez BlackRock, ajoute : « La Chine est l’un des plus grands marchés boursiers du monde, mais en raison des restrictions de détention, les investisseurs étrangers ont été très peu exposés aux actions chinoises. Maintenant, avec l’accès aux sociétés chinoises onshore à travers l’ouverture récente du programme Stock Connect, ils ont désormais la possibilité d’investir dans un marché précédemment inexploité. »