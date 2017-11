Marchés des Capitaux

Le 9 novembre 2017, Bryan Garnier & Co, agissant au nom et pour le compte des chefs de file et teneurs de livre associés, a exercé partiellement l’option de surallocation à hauteur de 416 736 actions nouvelles supplémentaires pour un montant total de 4 375 728,00 euros, au prix de l’offre, soit 10,50 euros par action.

En conséquence, après l’exercice partiel de l’option de surallocation, le nombre total d’actions Biom’Up offertes dans le cadre de son introduction en bourse s’élève à 4 048 315 actions ordinaires, représentant 36,1% du capital social, portant ainsi la taille définitive de l’offre à environ 42,5 millions d’euros. Le règlement-livraison des actions nouvelles supplémentaires issues de l’exercice partiel de l’option de surallocation interviendra le 13 novembre 2017.

Par ailleurs, concomitamment à l’introduction en bourse, Biom’Up rappelle avoir procédé à la capitalisation d’emprunts obligataires par émission de 2 788 624 actions nouvelles. Cette opération a entraîné la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant total de l’ordre 17,3 M€ et en conséquence un allégement de la dette du même montant.

Biom’Up annonce également avoir confié à CM-CIC Market Solutions la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l’AMAFI à compter du 9 novembre 2017 pour une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction. Pour la mise en œuvre de ce contrat, la somme de 200 000 euros a été affectée au compte de liquidité.