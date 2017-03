Bernard de Wit a débuté sa carrière dans le groupe Fortis (actuellement BNPP) avant d’occuper le poste de Contrôleur de Gestion puis celui de Directeur Financier à la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Loiret. De 1992 à 2001, il a été associé du secteur banques-finances de KPMG Peat Marwick à Paris. Il est revenu dans le groupe Crédit Agricole en 2001 comme directeur adjoint du développement international avant d’être promu Directeur Financier de la Banque de Détail à l’International.

Bernard de Wit a rejoint Amundi en 2009 pour y prendre la responsabilité de la Direction des Risques avant d’être nommé, en 2013, Directeur du pôle Support et Développement qui regroupent notamment l’informatique, les opérations et la coordination du développement à l’international. Bernard de Wit a une maîtrise en économie et un MBA de l’université Louvain/Chicago.

Guillaume Lesage a débuté sa carrière chez Rhône Poulenc avant de rejoindre en 1992 la Banque Indosuez (CACIB aujourd’hui), d’abord à la Direction Financière et à la Direction Informatique, où il était responsable des études puis comme directeur des Opérations. Il a ensuite rejoint la Direction des Risques comme responsable de l’organisation, des projets, et de la gestion des risques de contrepartie. En 2011, Guillaume Lesage devient directeur général adjoint de Crédit Agricole Consumer Finance en charge des finances, de l’informatique, des opérations et des activités commerciales assurances et partenariats institutionnels.

Guillaume Lesage est diplômé de l’Ecole Centrale Paris et titulaire d’un MBA de l’INSEAD.

Bernard Carayon était Directeur du pôle Pilotage et Contrôle d’Amundi depuis 2008. Bernard Carayon a commencé sa carrière comme professeur d’économie avant de rejoindre le secteur financier en 1978 au sein du Crédit Agricole. Il a occupé différentes fonctions à la Caisse Nationale du Crédit Agricole, avec notamment un parcours à l’Inspection Générale du Groupe et au sein du département de Gestion des Risques dont il prend la responsabilité en 1991. A l’issue du rachat d’Indosuez par le Crédit Agricole, il rejoint Calyon en 1999 comme Directeur des Risques et de la Compliance et membre du Comité Exécutif de Calyon.

En 2008 il rejoint Amundi en tant que Directeur du pôle Pilotage et Contrôle qui regroupe notamment les fonctions Finance, Risques, Juridique et Compliance.