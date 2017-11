La Centrale de Financement, courtier en crédit immobilier, livre son baromètre des taux.

En novembre les taux généralement constatés baissent légèrement quelles que soient les durées d’emprunt. Seuls les meilleurs taux sur les durées les plus longues enregistrent une hausse de 0,04%.

Les conditions de crédit demeurent extrêmement favorables pour les emprunteurs avec des taux sous la barre des 2%. Et la politique de la Banque centrale européenne devrait rester accommodante et permettre de conserver des taux bas à long terme.

En revanche, pour le Président de La Centrale de Financement, Sylvain Lefèvre, « l’augmentation des prix de l’immobilier dans les zones tendues pèse sur les ménages et exclut notamment les primo-accédants les plus modestes ».

Les taux immobiliers généralement constatés par durée d’emprunt en novembre

La tendance est à une légère baisse sur toutes les durées d’emprunt. Sur 7, 12 et 15 ans la baisse est de 0,03%. Elle est de 0,02% sur 10, 20 et 25 ans.

Pour un montant emprunté de 200 000 € sur 25 ans à 1,86%, la mensualité s’élève à 834,2 € pour un coût total de crédit de 50 260€.

Les meilleurs taux immobiliers par durée en novembre

Si les meilleurs taux restent stables sur 7, 10 et 15 ans, ils augmentent légèrement de 0,01% sur 12 ans et de 0,04% sur 20 et 25 ans.

Profil des emprunteurs ayant réalisé leur projet en octobre 2017

Usage du bien financé en octobre 2017

L’emprunteur type du mois d’octobre