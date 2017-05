Selon Joël Boumendil, fondateur et PDG du groupe acecrédit.fr, et Frank Levy, Directeur général acecrédit.fr, "lors des périodes pré-électorales, on remarque habituellement un certain attentisme des acquéreurs potentiels pour visiter un bien immobilier ou demander une simulation de crédit. Ils préfèrent reporter leur projet après l’élection du nouveau Président afin de connaître les éventuelles dispositions fiscales que celui-ci pourrait mettre en place. Mais en avril dernier, cela n’a pas été le cas !

Il règne un vrai dynamisme des futurs acheteurs que rien ne semble pouvoir stopper, même pas la légère remontée des taux.

En parallèle, nous constatons que les prix des biens immobiliers continuent d’augmenter. La question est de savoir jusqu’à quand ?

Chez acecrédit.fr nous pensons que les prochains mois vont se poursuivre sur cette même dynamique, avec un marché immobilier très actif. Il faudra ensuite surveiller les conséquences de l’arrêt du dispositif du PTZ (Prêt à Taux Zéro), prévu fin 2017."