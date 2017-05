Véritable reflet des tendances du marché immobilier, ces statistiques tirées des ventes réalisées par les conseillers immobiliers du réseau permettent d’informer vendeurs et acquéreurs sur la réalité du marché.

Réalisé sur un échantillon de plus de 600 transactions sur le 1er trimestre de l’année 2017, le baromètre confirme le dynamisme actuel du marché de l’immobilier. Ces indicateurs sont d’ailleurs dans la continuité de la tendance perçue en 2016.

Des délais de vente qui se réduisent encore.

Sur ce trimestre, 51% des ventes ont été réalisées sur des mandats qui dataient de moins de 90 jours, soit plus d’une vente sur deux. C’est 3% de plus qu’au dernier trimestre 2016. Preuve que les acheteurs sont bien là et que la marché est actif. La légère hausse des taux d’intérêt sur ce 1er trimestre 2017 peut être une explication de l’empressement de certains acquéreurs. Surtout ces taux restent bas, même si ils ne baissent plus. Les acheteurs saisissent ainsi l’occasion d’acheter avec des conditions favorables.

A noter aussi l’importance d’un mandat pris au bon prix. Ce 1er baromètre de l’année 2017 confirme l’importance d’une estimation juste et réaliste réalisée par un professionnel. Lorsque le mandat est au prix du marché, la négociation du prix est plus faible. En effet, sur les ventes de moins de 90 jours la baisse de prix consentie par le vendeur est 5% en moyenne. Cette baisse est de 12% quand le bien met de plus de 180 jours à être vendu. Cette corrélation entre délai de vente et baisse de prix se constate à chaque publication du baromètre. Ces pourcentages de baisse restant stables d’un trimestre à l’autre.

Des honoraires et des prix stables par rapport à fin 2016.

Autre élément qui ressort de ce premier baromètre trimestre de 2017, c’est la stabilité des prix et des honoraires par rapport à 2016. En un an, les moyennes de prix et des honoraires ont peu évolué. Les données de ce baromètre étant issues de ventes réalisées sur l’ensemble du territoire français, les variations restent assez faibles, même si des tendances à la hausse sont constatées dans les grandes métropoles.

En conclusion, 2017 débute comme s’est conclu 2016. Des taux d’intérêt toujours bas, des délais de vente qui se réduisent et des prix stables… Autant d’éléments expliquant que le marché reste dynamique. Enfin, ce baromètre rappelle une nouvelle fois qu’une estimation réaliste est l’assurance d’une vente rapide sans négociation du prix.