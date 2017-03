Baker McKenzie a conseillé Akbank dans le cadre d’un contrat de prêt syndiqué à terme dual tranche d’un montant de 404,51 millions de dollars et de 738,27 millions d’euros signé le 21 mars 2017. Ce prêt sera utilisé en priorité par Akbank pour ses activités de Trade Finance et pour financer ses besoins généraux.

Le syndicat bancaire était composé de Bank of America Merrill Lynch, Emirates NBD Capital Limited et ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş qui sont intervenues comme Joint Coordinators & Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch est également intervenue en tant que Documentation Agent, Emirates NBD Capital Limited comme Publicity Agent et Mizuho Bank comme Facility Agent. Le syndicat bancaire comprenait au total 38 banques internationales dont 19 d’entre elles intervenaient en qualité de Bookrunning Mandated Lead Arrangers, 3 en qualité de Lead Arrangers et 16 en qualité d’Arrangers.

Les Bookrunners & Mandated Lead Arrangers étaient Abu Dhabi Commercial Bank, The Arab Investment Company, Bank of America Merrill Lynch, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, China Development Bank Corporation, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, Emirates NBD Capital Limited, HSBC, ICBC, ING, J.P. Morgan, Mizuho Bank, Natixis, Société Générale, Standard Chartered Bank et Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Les Lead Arrangers étaient The Bank of New York Mellon, Banca UBAE et Wells Fargo Bank.

Les Arrangers étaient Axis Bank, Banca popolare dell’Emilia Romagna (Europe) International, Banco de Sabadell, CaixaBank, CoBank, Crédit Suisse, DZ BANK AG, Goldman Sachs, Habib Bank Limited, Intesa Sanpaolo, KfW IPEX-Bank, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International AG, UBI Banca, Union de Banques Arabes et Françaises et Zürcher Kantonalbank.

« Cette opération est un bel exemple de la vigueur du secteur bancaire turc, et en particulier d’Akbank, qui reste très attractif pour les financements internationaux dans une période pourtant marquée par une certaine incertitude sur les marchés » déclare Michael Foundethakis, Responsable EMEA de l’équipe Banque & Finance de Baker McKenzie basé à Paris.

Akbank est une des principales banques en Turquie avec plus de 84 milliards de dollars d’actifs consolidés fin 2016. Akbank fournit des solutions financières à ses 15 millions de clients - particuliers et entreprises - avec un réseau de distribution très étendu regroupant 14 000 employés et 850 agences. Akbank s’appuie également sur l’expertise de ses filiales non bancaires : Ak Asset Management, Ak Investment et Ak Lease.

Une équipe internationale d’avocats de Baker McKenzie à Paris et d’Esin Attorney Partnership à Istanbul (membre du réseau Baker McKenzie) a conseillé Akbank : Michael Foundethakis, Associé à Paris et Responsable de l’équipe Banque & Finance de la zone EMEA et Muhsin Keskin, Associé en charge du département Banque & Finance d’Esin Attorney Partnership, ont dirigé l’équipe composée aussi de Nicholas Macheras, Collaborateur Senior à Paris et de Berk Cin, Collaborateur à Istanbul.