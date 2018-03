BNP Paribas Real Estate renforce sa présence européenne en signant un contrat d’alliance avec la société immobilière suisse m3 REAL ESTATE dont le siège est basé à Genève. Créée en 1950 et dirigée par Teresa Astorina, m3 REAL ESTATE compte plus de 100 collaborateurs, basés principalement à Genève.

« Nous avons choisi de signer un partenariat exclusif avec m3 REAL ESTATE, société performante et innovante, afin d’offrir à nos clients investisseurs et utilisateurs, l’ensemble des services en transaction, conseil, expertise et gestion en Suisse romande », indique Aymeric Le Roux, Executive Director International Advisory and Alliances de BNP Paribas Real Estate.

« Cette alliance avec BNP Paribas Real Estate s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement et notre volonté de renforcer notre positionnement d’acteur immobilier leader en Suisse romande. Nous sommes fiers de mettre à disposition d’une société aussi prestigieuse et internationalement reconnue nos compétences et notre savoir-faire ; et sommes convaincus que cette collaboration favorisera de nombreuses synergies », s’exprime Abdallah Chatila, Président de m3 REAL ESTATE.

La signature de cette nouvelle alliance illustre la volonté de BNP Paribas Real Estate de poursuivre son développement à l’international afin d’accompagner l’évolution des besoins de ses clients. Venant s’ajouter aux 5 100 collaborateurs de la société présents dans 15 pays, le réseau d’alliances de BNP Paribas Real Estate représente désormais plus de 4 000 collaborateurs dans 21 pays supplémentaires.