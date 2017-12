Soucieux de préserver l’architecture du bâtiment existant, conçu dans les années 1980 par l’architecte Claude Vasconi - en accord avec la Médiation menée sous l’égide du Ministère de la Culture et en concertation avec le Maire et les services de la ville de Boulogne-Billancourt - BNP Paribas Real Estate y développera, en partenariat avec l’architecte Dominique Perrault, un projet de 37 000 m² de bureaux et services.

« L’enjeu de cette opération est d’adapter le bâtiment existant à ses nouvelles fonctions tout en ajoutant une extension et préserver la qualité urbaine et l’héritage patrimonial de l’immeuble d’origine, témoin de l’architecture industrielle de la fin du XXème siècle », précise Thierry Laroue-Pont, Président du Directoire de BNP Paribas Real Estate.

Dans le cadre de cette vente, BNP Paribas Real Estate a été conseillé par l’étude Thibierge & Associés et Europa Wanda par Maître Lebreton.