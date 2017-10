Cet immeuble de bureaux acquis auprès de CarVal Investors et Left Bank est localisé au 101/109 rue Jean Jaurès à Levallois-Perret. Il est idéalement situé à proximité immédiate de la gare SNCF Clichy-Levallois et du centre commercial So Ouest. Entièrement restructuré en 2016, Allure bénéficie d’une certification BREEAM et d’une double labélisation BBC / Effinergie. D’une surface de 8 400 m², cet actif en R+8 accueille plusieurs locataires et bénéficie de nombreuses terrasses et patios. Hyper-connecté, écoresponsable et flexible, Allure dispose d’atouts majeurs : l’emplacement, la proximité immédiate de la capitale et un environnement de travail de grande qualité.

Cet actif a été acquis pour le compte du fonds NEIF II, géré par BNP Paribas REIM Luxembourg, et structuré via un OPCI géré par BNP Paribas REIM France.

Le fonds NEIF II (Next Estate Income Fund II) est un fonds paneuropéen offrant une diversification dans le secteur des bureaux en zone euro aux investisseurs institutionnels internationaux avec un objectif de distribution de 5%.

Pour Laurent Boissin, Investment Advisor du Fonds NEIF II, « Il s’agit de la 11ème transaction pour le compte du fonds NEIF II, contribuant à la diversification géographique du portefeuille au sein des principales villes de la zone Euro. Elle reflète par ailleurs notre volonté de constituer un portefeuille d’immeubles répondant à la fois aux attentes des locataires mais également des investisseurs quant à l’éco-responsabilité de leur patrimoine ».

Les sociétés civiles professionnelles THIBIERGE ET ASSOCIES et HAUSSMANN NOTAIRES étaient les notaires, respectivement, de l’acquéreur et du vendeur. Le vendeur était conseillé par Left Bank et BNP Paribas Real Estate Transaction France.