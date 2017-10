Situé à proximité de Paris à Montigny-Le-Bretonneux (Yvelines), l’immeuble a été livré début 2017 avec une surface locative d’environ 14 000 m² : il peut accueillir 850 collaborateurs et dispose de 500 places de parking ainsi que d’un RIE de 300 couverts. Le campus, baptisé « Hajimé », est entièrement loué à Nissan qui y a installé son centre de direction européen.

L’actif a été vendu via un share deal à l’OPCI K Montigny, géré par BNP Paribas REIM France pour le compte d’un investisseur du Moyen-Orient.

Xavier Mouette, Head of Key Client Group au sein de la ligne de métier Investment Management chez BNP Paribas Real Estate, explique : « Cette transaction est le fruit de notre nouvelle organisation dédiée à nos clients pour soutenir leur stratégie immobilière européenne. Après avoir contribué avec succès à l’acquisition de l’immeuble So Ouest Plaza ce mois-ci, nous travaillons actuellement sur d’autres transactions pour le compte d’investisseurs d’Asie, du Moyen-Orient et d’ailleurs. Notre ambition est de développer largement cette nouvelle offre de service dans les années à venir. »

Avec cette opération, la ligne de métier Investment Management de BNP Paribas Real Estate s’affirme comme partenaire de confiance pour les grands clients internationaux qui investissent sur le marché immobilier européen.

L’acquéreur a été conseillé par le cabinet d’avocats Dentons et l’étude Thibierge.