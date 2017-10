BNP Paribas REIM finalise l’acquisition de l’immeuble So Ouest Plaza pour le compte d’un FIA auprès d’Unibail Rodamco pour un prix supérieur à 470m€

BNP Paribas REIM France annonce l’acquisition de l’immeuble So Ouest Plaza, situé à Levallois-Perret, au profit d’un fonds réglementé français, l’OPPCI VESTAS FRENCH REAL ESTATE, dont l’investisseur est Vestas Investment Management, un investisseur institutionnel Coréen, auprès d’Unibail-Rodamco. Ceci fait suite à la signature d’une promesse de vente en février 2017 entre les deux partenaires.

« Cette acquisition témoigne de la reconnaissance par les grands clients internationaux de nos savoir-faire immobiliers et de notre réseau européen. Elle illustre notre volonté renforcée d’accompagner et conseiller les grands investisseurs institutionnels », souligne Barbara Knoflach, Global Head of Investment Management de BNP Paribas Real Estate.

So Ouest Plaza est un ensemble immobilier entièrement restructuré de plus de 40 000 m² dont près de 36 500 m² de bureaux et un cinéma de 8 salles. L’immeuble est entièrement loué à L’Oréal et Pathé au titre de baux à long-terme. Cet actif bénéficie d’un excellent emplacement dans le quartier Eiffel de Levallois-Perret juste en face du centre commercial So Ouest. Il permet une utilisation efficace de l’espace grâce à des plateaux modulables, dispose de vues exceptionnelles sur Paris et La Défense, et a reçu les certifications environnementales BREEAM excellent et HQE exceptionnel.

Vestas Investment Management et BNP Paribas REIM étaient conseillés par BNP Paribas Real Estate Transaction France. De plus, l’acquéreur était conseillé par l’étude Wargny Katz, le cabinet Clifford Chance, et le vendeur par l’étude GINISTY & Associés. Les banques DekaBank, La Banque Postale et Berlin Hyp ont financé l’opération pour le compte de l’acquéreur.