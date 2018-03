Situé à proximité de Francfort, l’immeuble développe une superficie d’environ 7 700 mètres carrés. L’actif, qui vient d’être livré avec une certification LEED Gold, se situe au cœur du pôle tertiaire de Bad Hombourg et à proximité immédiate des transports en commun (Station de train S-Bahn permettant un accès direct au centre de Francfort). Entièrement loué par quatre entreprises, l’immeuble a pour principal locataire Fresenius, société internationale spécialisée dans le domaine des produits et services de santé.

La particularité du marché d’immobilier d’entreprise allemand repose sur la décentralisation de ses pôles de compétences autour de grandes agglomérations : la finance à Francfort, l’administration à Berlin, les hautes technologies et l’innovation à Stuttgart… Les risques immobiliers sont ainsi mutualisés via une répartition sélective dans les six plus grandes métropoles allemandes, à savoir Berlin, Cologne, Düsseldorf, Francfort, Hambourg et Munich, ainsi que dans d’autres villes dynamiques de second plan.

La SCPI Opus Real, un fonds français réglementé dédié aux investisseurs privés et géré par BNP Paribas REIM France, a pour objectif d’acquérir et de gérer un patrimoine immobilier diversifi­é (bureaux, commerces, entrepôts, hôtels...), principalement en Allemagne.

« Ce tout nouveau bâtiment bénéficie d’un emplacement privilégié dans un sous-marché intéressant de la région de Francfort. La durée moyenne du bail, de plus de 8 ans, associée à la diversité des secteurs d’activités des locataires (santé, digital marketing, web services et assurance) apporte également une sécurité de flux de trésorerie adéquate pour la SCPI Opus Real » commente Jean-Maxime Jouis, Directeur du Fund Management de BNP Paribas REIM France.

Dans cette opération, BNP Paribas REIM France était conseillé par le cabinet d’avocats Clifford Chance et par le cabinet de conseil en ingénierie WSP. OFB Projektentwicklung GmbH était conseillé par GSK Stockmann.