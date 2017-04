La SCPI ACCIMMO PIERRE, gérée par BNP Paribas REIM France a acquis en VEFA les murs d’un hypermarché situés aux Pavillons-sous-Bois (93), auprès du Groupe Bellon.

L’hypermarché développera une surface d’environ 7.700m² et fera partie d’un centre commercial d’une vingtaine de boutiques dont l’édification est en cours, visant une livraison au deuxième trimestre 2018.

Cette acquisition permet à la SCPI ACCIMMO PIERRE de réaliser une diversification de son patrimoine en investissant dans les murs d’un hypermarché avec un locataire de qualité, s’engageant sur une période ferme de 10 ans.

Dans cette transaction, le vendeur a mandaté CORE PLUS INVESTMENT MANAGEMENT dans le cadre d’un mandat exclusif.

L’acquéreur a été conseillé par Me Olivier Valard de la SCP Thibierge et associés, et le vendeur par Me Olivier Dagrenat Notaire de la SCP Michelez Notaires.