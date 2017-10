Basée à Munich et placée sous la responsabilité de Claus Hecher, responsable du développement en Allemagne, Autriche et Suisse alémanique, Chris Hofmann aura pour mission d’accélérer la distribution des produits indiciels et notamment de la gamme ETF BNP Paribas Easy auprès des investisseurs institutionnels et réseaux de distribution allemands, autrichiens et suisses.

Avec ce nouveau recrutement, les équipes de BNP Paribas Asset Management dédiées aux solutions indicielles et ETF dédiées au marché européen continuent leur croissance. Le marché allemand est le 2ème marché le plus important en termes d’investissements ETF en Europe (27.2% des encours*), après le Royaume-Uni et avant la France, avec plus de 550 ETF listés pour 157 milliards d’euros d’encours*.

« Nous sommes ravis que Chris Hofmann rejoigne notre équipe de vente en Allemagne, a déclaré Isabelle BOURCIER, Responsable de l’activité indicielle et ETF de BNP Paribas AM. Sa grande expérience du marché des ETF et son excellente connaissance des besoins spécifiques des banques privées et des Family Offices allemands constituent des atouts précieux pour accélérer notre développement sur le marché allemand. L’Allemagne représente un des marchés européens les plus importants pour la distribution de notre gamme d’ETF BNP Paribas Easy ».

Chris Hofmann, 35 ans, bénéficie d’une expérience de 10 ans dans le domaine des ETF et a dirigé chez UniCredit une importante équipe dédiée à la vente d’ETF en Europe. Elle a débuté sa carrière professionnelle en 2006, comme spécialiste ETF chez Lyxor, dans l’équipe de Vente et Marketing dédiée au marché allemand, avant de rejoindre l’activité brokerage d’UniCredit de 2009 à 2017, comme Responsable des Ventes ETF pour l’Allemagne, l’Autriche, le Luxembourg et la Suisse. En 2010, elle est promue responsable de la vente ETF au niveau européen, puis devient en 2015 responsable du Conseil en allocation ETF au sein du département Gestion de Fortune d’UniCredit. Chris Hofmann est diplômée de l’ACCADIS School of International Business (SIB) de Bad Homburg et de l’American Business School de Paris.