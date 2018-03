Depuis 1963, Benvic intervient dans la production et la commercialisation de solutions thermoplastiques à base de PVC sous forme de poudres et de composés utilisés dans une gamme de matériaux rigides et flexibles. Les applications finales des produits concernent notamment les industries du bâtiment, de la construction, de l’automobile, de l’aérospatial et des produits pharmaceutiques. La société bénéficie d’une capacité de production annuelle de 150 000 tonnes pour un effectif de 250 salariés. L’an dernier, elle a généré un chiffre d’affaires proche de 200 M€.

Benvic était détenu depuis 2014 par le fonds américain Opengate Capital qui avait alors organisé avec succès son spin-off du groupe belge Solvay.

Le groupe dispose actuellement de trois sites en Europe : en France à Chevigny-Saint-Sauveur, en Italie à Ferrara et en Espagne à Montornès. Il prévoit également de se développer en Allemagne.

« Nous avons été convaincus par le projet de développement présenté conjointement par le management de Benvic et son nouvel actionnaire, qui connait bien le milieu de la chimie au travers de plusieurs de ses participations », explique Annie-Laure Servel, CIO d’Artemid.