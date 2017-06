Entrepreneur de talent, Grégory évolue dans le digital et la technologie depuis plus de 20 ans. Il a développé et géré GOA, la plate-forme de jeux en réseau lancée par France Télécom puis cofondé et dirigé Chateau Online pour en faire le premier site d’ecommerce dédié au vin en Europe. Plus récemment, il était président de Videdressing, première marketplace en France spécialisée dans la mode et le luxe d’occasion, dont il a conduit la transformation pour réussir le virage stratégique de la fashion tech et du mobile.

Grégory a également travaillé pendant plus de 10 ans chez Microsoft, tout d’abord en tant que DG de MSN France, devenu, sous sa direction, le premier média digital en France. Il a ensuite dirigé, au niveau mondial successivement la Stratégie et les Opérations des activités Online Grand Public, le Marketing Online Grand Public et la Monétisation Publicitaire.

Sa mission chez Apax Partners MidMarket sera d’accompagner les dirigeants des sociétés du portefeuille dans la transformation ou l’évolution digitale de leur entreprise.

Eddie Misrahi, Président d’Apax Partners MidMarket, déclare « Aujourd’hui, le digital n’est pas une option. L’arrivée de Gregory Salinger, dont l’expertise en transformation digitale est reconnue en tant qu’entrepreneur et dirigeant, va nous permettre d’accélérer la création de valeur dans les sociétés du portefeuille. »

Gregory Salinger, Chief Digital Officer, conclut « Je suis très heureux de rejoindre Apax Partners, investisseur très engagé sur le digital. Mon rôle sera d’accompagner les dirigeants et entrepreneurs à placer le levier du digital au cœur de leur stratégie d’entreprise et renforcer leur ancrage dans l’écosystème digital. Je me réjouis de mettre à profit mon expérience dans l’accélération de la croissance par la disruption, la transformation et l’innovation. »