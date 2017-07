Amundi et son partenaire « joint-venture » (JV), State Bank of India, annoncent l’ambition d’accélérer le développement de leur activité commune à la fois sur le marché indien de gestion d’actifs et mais aussi sur le marché international en offrant aux investisseurs un accès aux opportunités d’investissement en Inde.

SBI MF a été créée en 1987 par State Bank of India (SBI), la plus grande banque indienne, qui a cédé une participation de 37 % à Société Générale Asset Management (SGAM) en 2004. En 2011, cette participation a été transférée à Amundi suite à la création du groupe en 2010 [1]. La joint-venture bénéficie à la fois de l’expérience de SBI sur le marché indien et de l’expertise mondiale d’Amundi en matière de gestion d’actifs. Aujourd’hui, SBI MF est la 5e plus grande société de gestion en Inde avec un total de 27 milliards d’euros d’actifs sous gestion. SBI MF sert 5,1 millions de clients indiens qu’il s’agisse de particuliers, d’investisseurs institutionnels et d’entreprises. SBI MF est également l’un des principaux acteurs d’expertise en gestion auprès de clients mondiaux pour leur portefeuille dédié aux titres indiens.

De nouvelles ambitions communes de développement

L’économie de l’Inde est parmi celles qui connaissent la croissance la plus rapide en Asie, avec une croissance estimée du PIB de 7 %, et des perspectives de croissance solide dans l’activité de gestion d’actifs locale. Le dynamisme de l’économie offre également des opportunités de placement aux investisseurs mondiaux afin d’améliorer la performance de leur portefeuille. Amundi et SBI partagent une nouvelle ambition pour leur « joint-venture », SBI MF. Avec 30 ans d’expérience prouvée en gestion dans les marchés indiens, SBI et Amundi souhaitent désormais élargir leur horizon afin d’offrir leurs capacités de gestion aux investisseurs internationaux en s’appuyant sur les plateformes de gestion, de marketing et de distribution d’Amundi.

Une première étape est désormais franchie avec le « co-branding » de deux compartiments de la Sicav luxembourgeoise Amundi Funds qui sont investis en action indiennes gérés par SBI MF. Afin de favoriser l’accès aux opportunités d’investissement indiennes, l’objectif consiste à faire de SBI MF le centre d’investissement en Inde couvrant toutes les classes d’actifs du pays et de renforcer les activités conjointes pour les clients particuliers et institutionnels en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

En ce qui concerne le développement de la JV sur son marché local, l’objectif est de continuer à développer l’activité auprès des clients particuliers via le réseau bancaire de SBI avec une offre de produits renouvelée destinée à la distribution en utilisant des outils de vente et de marketing numériques. Sur le plan institutionnel, de nouvelles solutions d’investissement améliorées seront proposées avec, par exemple, le développement de sa gamme ETF, pour laquelle SBI MF est le premier acteur du marché domestique.

M. Dinesh Kumar Khara, Managing Director (Associates & Subsidiary), State Bank of India commente, « SBI, avec notre partenaire Amundi, a une vision commune de faire de SBI MF, l’un des principaux fournisseurs de solutions d’investissement pour les clients particuliers et institutionnels. Nous redoublons nos efforts afin d’apporter notre expertise en gestion en Inde aux investisseurs mondiaux en nous appuyant sur les plateformes d’investissement, de marketing et de distribution d’Amundi. Les équipes mettront tout en œuvre pour que SBI MF devienne le leader mondial dans la fourniture de solutions d’investissement en Inde ».

Fathi Jerfel, Directeur Pôle Clients Retail, Amundi commente, « Amundi souhaite renforcer ses relations avec SBI MF pour offrir des opportunités d’investissement de qualité aux clients particuliers et professionnels. Ensemble, grâce à notre expertise mondiale et à notre infrastructure opérationnelle nous sommes en mesure de fournir des solutions innovantes, simples et bien adaptées à l’un des marchés les plus dynamiques du monde. »