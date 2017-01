Amundi Transition Energétique - la société de gestion co-détenue par Amundi et EDF – a finalisé l’acquisition auprès de Dalkia, un des leaders français des services énergétiques, d’une participation majoritaire dans un portefeuille d’installations de cogénération fonctionnant au gaz. D’une valeur supérieure à 150M€, cette première transaction représente plus de 330MW de puissance électrique répartie sur 132 installations produisant de l’électricité et de la chaleur pour les besoins de clients industriels ou publics.

Ce type de production combinée, thermique et électrique, contribue à l’effort collectif dans le domaine de l’efficacité énergétique par l’utilisation d’installations à haute efficacité offrant une réduction significative de la consommation d’énergie primaire. Il contribue également à sécuriser l’approvisionnement du réseau électrique français. Ces installations permettent d’utiliser la chaleur produite par le cycle de production électrique dans des domaines aussi variés que les processus industriels, les besoins énergétiques des hôpitaux et habitat collectif ou encore les réseaux urbains de chaleur. C’est au double titre de la sécurisation du réseau électrique et de l’efficacité énergétique que ces installations de cogénération bénéficient d’un cadre réglementaire sur une durée maximum de 12 années.

Il s’agit d’une première opération pour la société de gestion qui a été créée par le numéro un européen de la gestion d’actifs et le leader de l’énergie bas carbone, et qui a obtenu son visa AMF en avril 2016.

Elle démontre la capacité d’Amundi Transition Energétique à structurer des supports d’investissement innovants sur le thème de la transition énergétique à même d’attirer des investisseurs de premier plan.

Ce produit d’infrastructure énergétique permet en effet de réaliser un investissement décorrélé de la performance des marchés traditionnels, et de contribuer directement à la transition énergétique française par un financement d’actifs réels. Dans le cadre de la transaction, Dalkia conservera le contrôle des actifs afin de piloter la relation commerciale et de garantir aux clients les performances opérationnelles attendues.

Matthieu Poisson, directeur général d’Amundi Transition Energétique et responsable des infrastructures chez Amundi déclare :« Cette transaction inaugurale de notre partenariat avec EDF s’inscrit parfaitement dans la démarche stratégique définie pour le pôle actif réel et alternatif du groupe Amundi. La structure retenue de co-investissement actionnariale et opérationnel entre un des acteurs de premier plan du financement et de l’industrie énergétique est amenée à être la matrice dans d’autres domaines de l’énergie pour les futurs fonds développés par ATE. »

Cette première opération ouvre également la voie pour sa réplication dans d’autres secteurs de la transition énergétique. Une seconde acquisition d’un portefeuille en cours de construction de projets de Dalkia dans le domaine de la cogénération, dont une première tranche identifiée représente de l’ordre de 170MW de puissance électrique est ainsi déjà prévue au cours de l’année 2017.