Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF), acteur de référence du capital investissement en Europe et Supernova Invest, société de gestion indépendante créée en mars 2017, codétenue par Amundi PEF, CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives) et l’équipe de gestion issue de CEA Investissement, annoncent le lancement du Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI) « Amundi Avenir Innovation ».

Ce Fonds, dont les investissements en sociétés innovantes non cotées sont délégués par Amundi PEF, sa société de gestion à Supernova Invest, est destiné à financer des projets dans l’innovation technologique sur le territoire français et au sein de l’Union Européenne.

« Amundi Avenir Innovation » investira au moins 90% de son actif dans des PME « innovantes », c’est-à-dire des PME européennes consacrant au moins 10% de leurs dépenses dans la recherche et le développement (R&D), ou bénéficiant de la qualification d’ « entreprises innovantes » de la part de Bpifrance, et investira le reste de son actif, soit 10 % maximum, en actions, obligations ou placements monétaires.

La stratégie d’investissement d’« Amundi Avenir Innovation » sera de prendre des participations minoritaires dans des sociétés :

à différents stades de maturité, depuis l’amorçage d’un projet à l’accompagnement de sociétés innovantes rentables, la phase d’amorçage ne pouvant excéder 20% de l’actif du fonds ;

développant des innovations technologiques de rupture dans tous secteurs, notamment dans l’agroalimentaire, la santé, les énergies renouvelables, le logement, le tourisme et la mer.

Géré conjointement par Supernova Invest, pour les investissements en sociétés innovantes non cotées et par Amundi PEF, pour le reste de l’actif, « Amundi Avenir Innovation » bénéficiera des 15 années d’expérience professionnelle des spécialistes de Supernova Invest dans le capital-risque et l’amorçage, ainsi que de l’expertise d’Amundi PEF, la société de gestion du Groupe Amundi spécialisée dans la gestion de fonds de capital investissement.

En contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage de 8 années (pouvant aller jusqu’à 10 ans en cas de prorogation), « Amundi Avenir Innovation » est destiné à des investisseurs désireux de diversifier leur patrimoine en finançant indirectement des entreprises innovantes tout en bénéficiant, sous conditions, d’avantages fiscaux. « Amundi Avenir Innovation » permet en effet de bénéficier, selon la situation individuelle du souscripteur, d’une réduction d’impôt égale :

Pour l’Impôt sur le Revenu, à 18 % du versement effectué, les versements étant plafonnés à 12 000 € (célibataires) ou 24 000 € (couples) par an, sous réserve d’être redevable de l’IR, de respecter le plafond de 10 000 € des niches fiscales et de conserver ses parts au moins jusqu’au 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription.

Pour l’ISF*, à 45% du versement effectué (soit 50% des 90% investis dans les PME innovantes), la réduction étant plafonnée à 18.000€ par foyer fiscal et par an, sous réserve d’être assujetti à l’ISF et de conserver ses parts au moins jusqu’au 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription.

Par ailleurs, les plus-values réalisées, y compris les revenus capitalisés par le Fonds, sont exonérés de l’impôt sur le revenu (hors prélèvements sociaux), sous réserve de conservation des parts jusqu’au 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription.

« Amundi Avenir Innovation » est commercialisé jusqu’au 28 décembre 2018 au sein des Caisses Régionales du Crédit Agricole qui le proposent.