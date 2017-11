Acquis auprès de la structure Icon Real Estate détenue par Victory Advisors, ce complexe immobilier, dont l’acquisition avait été annoncée en avril dernier, est situé dans le quartier d’affaires de South Axis à Amsterdam et compte près de 60 000m2 de surfaces de bureaux.

Immeuble de bureaux historique de ce quartier, l’Atrium a été construit en 1976. « The Atrium » est composé de l’immeuble préexistant entièrement rénové, de deux nouvelles tours (la tour Sud livrée en juin 2017, et la tour Nord livrée fin octobre) ainsi que d’un nouveau parking souterrain (livré fin octobre). Conformément à l’acte de vente signé en Avril, le closing final a eu lieu après la livraison de la tour Nord.

Situé en plein centre du quartier d’affaires, l’ensemble immobilier bénéficie d’une localisation idéale et d’une excellente accessibilité. Proche des accès autoroutiers et ferroviaires, la station « Amsterdam Zuid » deviendra un véritable hub pour la ville d’Amsterdam dans le cadre du projet de transformation infrastructurelle « Zuidasdok » prévu à horizon 2019-2028 avec des connexions immédiates à tous les types de transports en commun (train, métro, tram et bus). Un accès direct sera construit en face de l’entrée principale de la tour Sud dès 2021.

L’immeuble connait un attrait locatif incontestable, tel que le manifeste la prise à bail par des locataires internationaux, qui profitent de services modernes tels qu’un centre de conférence, une salle de sport et de plusieurs restaurants.

Pedro Antonio Arias, Directeur des actifs réels et alternatifs d’Amundi précise : « Avec l’acquisition de « The Atrium », nous réalisons l’acquisition la plus marquante sur le marché néerlandais en 2017. La collaboration avec des investisseurs institutionnels coréens confirme la capacité d’Amundi Immobilier à structurer et à exécuter des opérations complexes et de grande ampleur avec des acteurs internationaux reconnus, au cœur des grands pôles urbains européens ».

Amundi Immobilier a été assisté par L’Etoile Properties au long du processus d’acquisition, qui assure également la gestion de l’immeuble depuis la livraison finale. Amundi Immobilier a été conseillé par Greenberg Traurig pour les aspects juridiques, ainsi que par SGS Search pour les aspects techniques. Le financement a été assuré au closing par un consortium de banques composé de prêteurs hollandais et allemands.