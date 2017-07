Après 2015, qui avait été une année de croissance exceptionnelle pour Amplegest, 2016 s’est inscrite dans la continuité. 2017, année du 10ème anniversaire d’Amplegest, a bien commencé dans ses métiers de gestion privée et gestion d’actifs. Une réflexion a été lancée en début d’année pour élaborer un nouveau plan stratégique 2020.

Amplegest a atteint ses objectifs stratégiques annoncés dans le cadre de son plan 2018, avec deux ans d’avance notamment grâce à une opération de croissance externe. Une réflexion de fond a donc été lancée, fin 2016, pour élaborer un nouveau plan stratégique 2020 afin de repenser sa vision et sa mission tout en accélérant son avancée sur deux chantiers de taille que sont la philanthropie et le carbone.

Amplegest veut continuer à développer son activité de gestion de patrimoine. Pour ce faire, elle s’appuiera notamment sur son équipe d’ingénierie patrimoniale qui compte désormais deux experts.

Pour les activités de Family Office, 2017 est l’année du renforcement sur l’international, en Belgique dans un premier temps. Pour la gestion d’actifs, il s’agira d’organiser et de mettre en œuvre une commercialisation plus active de son offre.

En ce qui concerne les objectifs chiffrés, Amplegest entend porter ses encours à 1 milliard d’euros d’encours en gestion privée ainsi qu’en gestion d’actifs, et à 1 milliard d’euros sous supervision pour ses activités de Family Office, à horizon 2020.

Une équipe de gestion et un bureau de recherche pour 3 fonds

Afin d’optimiser les échanges d’informations et mutualiser les différentes expertises, les process et les outils, une équipe d’analyse transversale a été mise en place début 2017 sous la responsabilité de Stéphane Cuau. L’équipe de gestion est composée de quatre gérants analystes expérimentés (Stéphane Cuau, Boris Lacordaire, Augustin Bloch-Lainé et Gérard Moulin) et de quatre analystes financiers dont Benjamin de Lacvivier qui a rejoint Amplegest en 2017 pour renforcer l’expertise sur les small et mid caps. L’équipe gère environ 450 millions d’euros d’encours et a ainsi les moyens de ses ambitions en termes de performances et de collecte.

Performances déjà récompensées par le 2ème prix AGEFI 2016 Catégorie Actions France pour Amplegest Midcaps et le Trophée de Bronze 2017 Le Revenu Catégorie Actions Europe pour Amplegest PME.

Le 30 juin 2017, Amplegest a reçu le prix Coup de cœur du jury lors de la cérémonie des Coupoles de Distrib Invest. Ce prix vise à récompenser les sélectionneurs de gérants et de distributeurs de fonds. Il est décerné à l’établissement financier ayant obtenu la meilleure note du jury dans les trois thématiques suivantes : audace en matière d’architecture ouverte, audace dans la prise en compte des attentes clients, audace en matière de développement et de transmission des compétences.

Deux chantiers en 2017 : « le 3 fois 1% » et le carbone

Amplegest a toujours accompagné sa croissance par un développement en parallèle d’activités philanthropiques comme en témoigne le Prix Axylia du financier altruiste obtenu en 2015. Depuis 2011, AMPLEGEST donne 1 000 euros par an à chacun de ses salariés, qu’ils peuvent reverser à une association de leur choix. En 2017, année du dixième anniversaire du groupe, ce montant passera à 1500 euros et sera complété par un don de l’entreprise pour atteindre 1% du chiffre d’affaires d’Amplegest. En complément, Amplegest entend donner 1% du temps de ses salariés en prestations intellectuelles auprès de plusieurs associations et l’équivalent sera consacré à des chantiers solidaires.

Par ailleurs, Amplegest s’est engagé cette année dans une réflexion sur le carbone pour toute la société avec l’aide de deux partenaires : Axylia et Trucost. Ces projets concernent aussi bien les fonds AMPLEGEST Pricing Power et Amplegest Midcaps que l’activité de gestion sous mandat.

« Nous sommes conscients que ce plan est ambitieux mais nous sommes aussi confiants. Notre dynamisme et notre esprit entrepreneurial feront la différence sur la durée pour nos clients. Nous avons connu un bon début d’année sur l’ensemble de nos métiers.2017, année de notre 10ème anniversaire, promet d’être une belle année, en particulier en gestion d’actifs. » déclare Arnaud de Langautier, Président d’Amplegest.