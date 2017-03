Altaprofits.com lance AltaRendement2017, un fond struturé, qui lui est dédié, fabriqué sur-mesure par BNP Paribas et qui présente un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance...

✔ Le scénario défavorable (année 10) Si, à la date de constatation finale (2 juin 2027), l’indice clôture en baisse de plus de 30 % par rapport à son niveau initial, l’épargnant récupère, à la date de remboursement final (16 juin 2027) : le capital diminué de la baisse de l’indice (soit une perte en capital de minimum 30 %). A l’échéance des 10 ans, il existe effectivement un risque de perte en capital partielle ou totale égale à la baisse finale de l’indice mais seulement si celle-ci est supérieure à - 30 % par rapport à son niveau initial à la date de constatation finale.

✔ Le scénario intermédiaire (année 10) Si, à la date de constatation finale (2 juin 2027), l’indice clôture en baisse de plus de 5 % mais que la baisse n’excède pas 30 % par rapport à son niveau initial, l’épargnant récupère, à la date de remboursement final (16 juin 2027) : l’intégralité du capital [ 7 ].

Sinon, si à l’une des dates de constatation annuelle, l’indice clôture en baisse de plus de 5 % par rapport à son niveau initial, le fond continue.

✔ Le scénario favorable à l’échéance (année 10) Si, à la date de constatation finale (2 juin 2027), l’indice est en hausse par rapport à son niveau initial ou s’il est en baisse et ce, jusqu’à 5 % de baisse par rapport à son niveau initial, l’épargnant récupère, à la date de remboursement final (16 juin 2027) : l’intégralité de son capital + un gain brut de 60 % [ 6 ], soit 6 % par année écoulée depuis la date de constatation initiale (2 juin 2017).

✔ Le scénario favorable en cours de vie (années 1 à 9) Si, à l’une des dates de constatation annuelle, l’indice est en hausse par rapport à son niveau initial ou s’il est en baisse et ce, jusqu’à 5 % de baisse par rapport à son niveau initial, le fond prend automatiquement fin par anticipation et l’épargnant récupère, à la date de remboursement anticipé automatique correspondante : l’intégralité du capital + un gain brut de 6 % par année écoulée [ 5 ] depuis la date de constatation initiale (2 juin 2017).

A la date de constatation initiale, le 2 juin 2017, le niveau de clôture de l’indice Euro Stoxx 50® est retenu comme niveau initial. Pendant 10 ans, à chaque date de constatation mensuelle, le niveau de l’indice Euro Stoxx 50® est observé et il est comparé à son niveau initial, ainsi :

LE MÉCANISME DE REMBOURSEMENT ET LES SCENARII

"Nous avons fait fabriquer ce support d’investissement qui est relativement simple et qui présente un bon compromis rendement-risque. Il ne s’agit pas pour l’épargnant de mettre l’intégralité de son épargne dans ce fond, mais qu’il profite de son opportunité pour en mettre une partie qui servira à la diversification de ses placements" , souligne Hervé Tisserand, Directeur Général et cofondateur d’Altaprofits.com.

Altaprofits.com, LE pionnier de l’assurance vie en ligne « sans frais d’entrée en France » (2000) et des solutions d’investissement et d’épargne innovantes, lance AltaRendement2017 [ 1 ], un fond structuré [ 2 ], qui a été fabriqué sur-mesure par BNP PARIBAS, et dont le site web a l’exclusivité.

Notes

[1] Titre de créance de droit anglais de type EMTN.

[2] Egalement appelé fond à promesse ou à formule ; ce type de support d’investissement est un titre de créance dépendant de l’évolution et du rendement d’un indice boursier.

[3] Hors commission de souscription ou frais d’entrée, de rachat, d’arbitrage et de gestion liés, le cas échéant, au contrat d’assurance vie ou de capitalisation, et/ou fiscalité et prélèvements sociaux applicables ; sauf faillite ou défaut de paiement de l’Emetteur et du Garant de la formule.

[4] La date de constatation initiale est la date de fin de l’offre, date à laquelle est retenu le niveau de clôture initial de l’indice Euro Stoxx 50® qui servira au comparatif à chaque date anniversaire.

