Innovation

AltaRocca AM lance AltaRocca Hybrid Bonds, un fonds d’obligations hybrides1, perpétuelles ou de longue maturité, émises par des entreprises exclusivement privées, non financières.

« Dans le contexte actuel de taux bas, les obligations ‘senior’ d’émetteurs de type ‘investment grade’ n’offrent plus de rémunérations suffisamment attractives », déclare Muriel Blanchier, gérante et co-fondateur d’AltaRocca AM. « Nous avons souhaité élargir notre offre au segment de la dette hybride, qui connait un bel essor depuis 2013 et qui offre un rendement supérieur2à celui des obligations ‘senior’ ».

Et d’ajouter : « Certes le risque est plus important3 mais nous nous concentrons sur un facteur essentiel : la sélection ».

L’équipe d’AltaRocca AM est forte d’une expérience de 18 ans en moyenne sur le marché obligataire et investit déjà sur des obligations hybrides au sein de la partie flexible de ses fonds Rendement.

Le fonds AltaRocca Hybrids Bonds est accessible en compte-titres et en UC au sein de contrats d’assurance vie.