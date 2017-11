Ces développements marquent une nouvelle étape dans la stratégie d’extension et de diversification de l’offre obligataire déployée depuis 2012 par AllianzGI à l’échelle mondiale

Allianz Global Investors (AllianzGI) annonce aujourd’hui un nouveau renforcement de ses capacités de gestion obligataire à l’échelle mondiale, avec le recrutement d’une équipe de spécialistes en obligations américaines. Carl W. Pappo Jr., CFA®, et Frank Salem, CFA®, rejoignent ainsi la société de gestion, respectivement en qualité de CIO, US Fixed Income, et de gérant obligataire senior. Ils piloteront le lancement de stratégies Core, Core Plus et LDI (gestion actif/passif) ciblant le marché américain. Leur arrivée permet de compléter l’offre d’AllianzGI sur cette classe d’actifs.

AllianzGI développe activement depuis 2012 ses capacités mondiales en gestion obligataire afin de renforcer et diversifier l’offre de solutions d’investissement proposées à ses clients. Au cours des cinq dernières années, AllianzGI a ainsi développé ses capacités en gestion obligataire sur les marchés asiatiques, britanniques et émergents, et, plus récemment, en gestion obligataire internationale avec l’acquisition de Rogge Global Partners en 2016. Depuis 2012, les encours d’AllianzGI investis en obligations ont enregistré une forte croissance, passant de 109 milliards d’euros à 195 milliards d’euros.

Carl Pappo compte plus de 25 années d’expérience en gestion obligataire. Avant de rejoindre AllianzGI, il était gérant principal et responsable de la gestion Core Fixed Income chez Columbia Threadneedle Investments où il gérait des portefeuilles institutionnels et des fonds ouverts. Frank Salem est spécialisé depuis 1998 dans la création de solutions LDI surmesure pour répondre aux besoins d’allocation des clients. Il a été responsable de la mise en place de l’offre de solutions de LDI chez Columbia Threadneedle Investments. Carl et Frank travaillent ensemble depuis plus de 10 ans.

Andreas Utermann, CEO et CIO Monde d’AllianzGI, commente ainsi ces arrivées : « Nous sommes ravis que Carl Pappo et son équipe aient choisi de rejoindre AllianzGI pour accompagner cette nouvelle étape de notre croissance. L’expertise reconnue de Carl en gestion obligataire américaine constituera un précieux atout sur lequel il pourra s’appuyer pour mener à bien ce projet. »

Franck Dixmier, Directeur Monde des gestions obligataires, précise : « Les solutions d’investissement obligataire Core et LDI sur le marché américain manquaient à notre offre mondiale de gestion de taux. Je me réjouis que Carl et son équipe prennent en charge cette mission clé, qui permettra de répondre à un besoin essentiel de nos clients, tant aux ÉtatsUnis qu’au niveau mondial. »

En qualité de CIO, US Fixed Income, Carl rapportera directement à Franck Dixmier. L’équipe de gestion obligataire sera basée à Boston et à New York. Les solutions d’investissement obligataire d’AllianzGI constituent, avec les actions, les stratégies multi-assets et les investissements alternatifs, l’un des quatre piliers de l’offre de gestion active de la société.