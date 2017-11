Affine vient d’acquérir auprès de LBO France pour 42,5 M€ (droits inclus) trois immeubles de bureaux d’une superficie totale de 11 800 m² dans l’ouest de Paris Métropole, lui permettant d’accroître ses revenus locatifs annualisés de 2,7 M€.

A Suresnes : 6 346 m² de bureaux et 170 places de parking

Situé dans le sud de Suresnes, en bord de Seine, l’immeuble est au cœur d’un quartier tertiaire où se trouvent notamment de grands groupes tels qu’Airbus, Dassault, Capgemini ou Gfk. Le quartier est très bien desservi par les transports en commun : le Tram T2, les lignes L et U du Transilien et également de nombreuses lignes de bus. Il est par ailleurs proche des autoroutes A13 et A14 par les quais de Seine. Avec un taux d’occupation de 97 %, l’immeuble comprend 6 346 m² sur 8 niveaux, héberge 3 locataires, et bénéficie de 170 places de parkings. Il fait partie d’un ensemble immobilier plus vaste de près de 60 000 m².

A Clichy : 3 400 m² de bureaux et 58 places de parking

L’immeuble est implanté dans le parc tertiaire « Espace Clichy » au sein de la ZAC André Citroën, zone mixte composée de commerces, bureaux et logements. L’immeuble dispose d’une bonne desserte par la route (vers la porte de Clichy et les quais de Seine) et les transports en commun : nombreuses lignes de bus, à proximité du RER C et de la station de métro Mairie de Clichy (ligne 13), et à terme l’arrivée de la ligne 14, programmée en 2019. Accueillant 4 locataires, le bâtiment de 3 étages, comprend 3 400 m² de bureaux et locaux d’activité, 58 places de parking en sous-sol et affiche un taux d’occupation de 82 %.

A Courbevoie : 2 068 m² de bureaux et 38 places de parking

Cet actif bénéficie d’un très bon emplacement dans la zone d’influence du pôle d’affaires de la Défense. Sa situation lui assure une très bonne desserte par la route à proximité immédiate des quais de Seine, des N13, A14 et, un peu plus loin, du boulevard circulaire de La Défense. Les transports en commun sont nombreux : station de métro Esplanade de la Défense (ligne 1), Tram 2 et plusieurs lignes de bus. L’immeuble, d’une superficie de 2 068 m² sur 4 étages, propose à ses 4 locataires des plateaux de bureaux fonctionnels et divisibles avec 38 emplacements de parking en sous-sol. Son taux d’occupation ressort à 100 %.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’investissement d’Affine visant un développement équilibré entre Paris Métropole et les grandes métropoles régionales, et contribuera à hauteur de 0,6 M€ aux revenus locatifs du T4 2017.

Dans cette opération, BNP Paribas Real Estate a agi comme conseil pour le compte du vendeur. Les notaires représentant le vendeur et l’acheteur sont respectivement Maître Marc Paturel de l’étude Wargny Katz et Maître Raphaëlle De Beaumont de l’étude Haussmann.