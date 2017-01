WiSEED a identifié qu’au-delà de l’investissement dans la promotion immobilière, beaucoup de WiSEEDers* s’interrogeaient sur l’opportunité d’acquérir un ou plusieurs appartements dans les programmes présentés sur la plateforme. WiSEED a décidé de permettre aux investisseurs de pouvoir acheter avec des conditions d’acquisition préférentielles.

Ainsi, tout investisseur, même à partir de 100 €, pourra procéder à l’acquisition d’un ou plusieurs appartements du programme par l’intermédiaire de WiSEED, qui le mettra en relation directe avec le promoteur. Cette démarche permet à la plateforme de répondre à un triple besoin :

1. Celui des investisseurs en recherche de désintermédiation dans leurs acquisitions de résidence principale, résidence secondaire, chambre étudiante, investissement défiscalisant (PINEL, etc.) ;

2. Celui des promoteurs soucieux de rapidement commercialiser leurs programmes auprès d’acquéreurs qualifiés ;

3. Celui des WiSEEDers cherchant à minimiser le risque commercial des opérations qu’ils ont contribué à financer.

Aujourd’hui, les promoteurs peuvent reverser des commissions de 5% à 12% du prix de vente du bien immobilier aux réseaux de distribution. Via WiSEED, et en fonction de ce qui aura été négocié avec chaque promoteur, des acquisitions seront proposées avec une réduction du prix par rapport au prix du marché.

L’objectif est d’inviter les promoteurs à considérer une relation de confiance avec les WiSEEDers, qui pourront être à la fois financeurs et acquéreurs de leur opération.

WiSEED a financé plus de 70 opérations dans les principales villes de France (Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux…), à hauteur de plus de 43 millions d’euros, dont 13 ont donné lieu à des sorties à rendement élevé pour les investisseurs particuliers. Cela a été possible grâce à sa collaboration avec les opérateurs immobiliers, sélectionnés avec soin pour leur expérience, leur solidité, mais surtout la qualité des opérations construites.