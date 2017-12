Cette société, qui assiste des sociétés européennes pour connaître le marché, les acteurs publics et privés et se développer en Chine, constitue la troisième implantation d’Accuracy en Asie, après New Delhi (2013) et Singapour (2016).

A la différence de ses autres bureaux à travers le monde, cette nouvelle entité, ne déploiera pas, à court terme, la palette de services du groupe. Il s’agit dans un premier temps de disposer d’un outil original et adapté pour accompagner les clients dans leur compréhension du marché chinois et l’approche d’opportunités de développement.

Frédéric Beraha, le dirigeant de GTE, travaille en Chine depuis 1989 ; il dirigeait alors les activités d’Aerospatiale (Airbus) dans ce pays. Directeur de la stratégie d’Eurocopter de 1995 à 2002, il a été ensuite conseiller culturel et scientifique de l’Ambassade de France en Chine, avant de créer GTE en 2007. Il est agrégé de mathématiques et titulaire d’une maitrise de Chinois.

Gong Li, son adjointe, citoyenne chinoise, est trilingue Mandarin- Français-Anglais. Avant de rejoindre GTE en 2016, elle travaillait chez Alstom en Chine comme responsable du développement, puis des affaires publiques et de la stratégie.

Frédéric Beraha explique : « GTE se positionne comme la « learning and development platform » d’Accuracy en Chine. Nous sommes ravis de pouvoir dorénavant offrir un support aux clients d’Accuracy, et pouvoir leur faire explorer en détails l’immense potentiel et les capacités d’innovation de ce pays ».

Selon Frédéric Duponchel, président directeur général d’Accuracy « cette acquisition doit nous permettre de connaître en profondeur la Chine, les différents acteurs du marché et de pouvoir inter agir avec nos clients actuels, par des mises en contact et l’organisation de « learning expeditions » ; elle nous donne une nouvelle capacité à conduire des études d’opportunités sur ce pays-continent ».