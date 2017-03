Gestion de Patrimoine

Un multi-family office indépendant au positionnement innovant

AGAMI Family Office accompagne depuis plus de dix ans familles et chefs d’entreprises dans le développement et la pérennisation de leur patrimoine privé. Son mode de rémunération en honoraires, son indépendance capitalistique et sa capacité à accompagner toutes les tailles et les typologies de patrimoine, le différencient des autres multi-family offices et le placent aujourd’hui en leader du marché français.

Offrir aux entreprises un accompagnement opérationnel et stratégique sur le modèle du Family Office

AGAMI Family Office, qui souhaitait développer une offre complémentaire pour conseiller le patrimoine professionnel de ses clients, a vu en Entrepreneurs Factory le candidat idéal. L’équipe entrepreneuriale d’Entrepreneurs Factory, l’indépendance de ses préconisations et sa posture de chef d’orchestre capable de mettre en musique les expertises nécessaires rejoignent point par point le mode d’accompagnement proposé par AGAMI Family Office.

Ouverture d’une branche Corporate

Cette nouvelle activité, dénommée AGAMI Corporate, permet à tous les chefs d’entreprises de répondre très concrètement à la réflexion et à la mise en œuvre de leurs projets de structuration, de croissance ou de transmission. Le financement de l’activité, l’organisation de la gouvernance ou l’aide à la création de valeur en vue d’une cession font partie des thématiques traitées.

Mise en place d’une équipe de Corporate Officers

Gilles Lioret, multi-entrepreneur et fondateur d’Entrepreneurs Factory, prend désormais en charge le développement d’AGAMI Corporate. Il est entouré d’une équipe de Corporate Officers, qui apportent aux équipes dirigeantes accompagnées un conseil proactif et une vision globale. Ils identifient puis coordonnent les meilleurs experts sur le marché selon la nature des sujets abordés.

Un guichet unique inédit sur le marché

L’offre de conseil proposée par AGAMI couvre désormais le patrimoine privé avec AGAMI Family Office et le patrimoine professionnel avec AGAMI Corporate. L’instauration de ce guichet unique au service du chef d’entreprise s’avère inédite sur le marché.