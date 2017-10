Une large partie des titres détenus par AG2R LA MONDIALE concerne des secteurs dont l’impact environnemental est mal mesuré aujourd’hui. Le partenariat vise par conséquent à codévelopper une méthodologie pour en mesurer l’empreinte carbone.

Annoncée dans le cadre de la Semaine de la finance responsable, cette collaboration constitue une étape importante dans la stratégie d’investissement socialement responsable (ISR) du Groupe et de sa société de gestion. AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS dispose depuis 15 ans d’une équipe d’analystes et de gérants ISR qui gèrent une gamme de produits financiers de 9 milliards d’euros à fin 2016. L’enjeu est désormais d’étendre progressivement les principes d’investisseur responsable à l’ensemble des 100 milliards d’euros d’actifs gérés par la Direction des investissements d’AG2R LA MONDIALE, dont 73 milliards d’obligations. Ultérieurement, les autres critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pourront être traités selon la même approche.

Publication du premier rapport article 173

L’initiative avec Carbone 4 a été engagée parallèlement à la publication par AG2R LA MONDIALE de ses premiers rapports, diffusés au titre de 2016, en application de l’article 173-VI de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte : un rapport par entité, soit 5 rapports au total*. Ils présentent la démarche générale d’AG2R LA MONDIALE vis-à-vis des enjeux ESG et climat, et sa déclinaison dans le cadre de la politique d’investissement du Groupe.

Pour David Simon, membre du Comité exécutif en charge des finances, des investissements et des risques d’AG2R LA MONDIALE : « Les premiers rapports article 173 ont permis au Groupe de procéder à un état des lieux complet et sincère de sa politique d’investisseur responsable. À présent, nous souhaitons aller plus loin en établissant une méthodologie rigoureuse qui nous permettra de prendre en compte les critères environnementaux pour tous nos investissements, y compris sur les emprunts d’État et le secteur financier. »

« Carbone 4 se félicite du partenariat avec AG2R LA MONDIALE sur le risque climat. Grâce à la méthode que nous sommes en train de développer, AG2R LA MONDIALE et Carbone 4 espèrent que cette démarche pionnière intéressera les autres investisseurs institutionnels », déclarent Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici, les associés fondateurs de Carbone 4.