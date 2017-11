Cet immeuble deviendra le siège social d’ERAMET en milieu d’année 2018 et accueillera environ 350 collaborateurs du Groupe.

Après la signature en 2016 d’un bail en l’état futur d’achèvement (ou Befa) portant sur les deux tiers des surfaces avec le Groupe Les Échos Le Parisien, il ne reste désormais plus que 2 plateaux à commercialiser situés aux 10e et 11e étages, d’une superficie totale d’environ 2 000 m².

L’ensemble immobilier, inauguré en juillet dernier, est constitué de 2 corps de bâtiment et offre une surface utile de 30 000 m². Cet Immeuble de Grande Hauteur (IGH) a fait l’objet d’une importante opération de restructuration signée Braun + Associés Architectes afin de répondre aux critères environnementaux, règlementaires et commerciaux des meilleurs standards actuels. La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée au cabinet CALQ. L’immeuble est certifié HQE Bâtiment Tertiaire Neuf niveau exceptionnel, LEED niveau Gold et BREEAM niveau exceptionnel, et est doté du label BBC Rénovation Effinergie.

Le 10 Grenelle se situe à l’emplacement de l’ancien site du Vélodrome d’hiver. Dans le cadre de sa rénovation, un lieu de mémoire et de recueillement serein, harmonieux et noble, a été conçu rue Nélaton. Il accueillera désormais les rassemblements commémoratifs et contribuera à faire vivre le devoir de mémoire.

Cette opération démontre une nouvelle fois la capacité d’AG2R LA MONDIALE à revaloriser son patrimoine historique et à gérer des opérations de développement complexes. Elle illustre également la volonté d’ERAMET d’inscrire son siège dans un ensemble moderne, respectueux de l’environnement, conforme aux objectifs de transformation du Groupe et offrant des conditions de travail optimales.

Dans cette opération, AG2R LA MONDIALE a été conseillé par les cabinets DLA Piper (avocats), et BNP Paribas Real Estate (transaction) dans le cadre d’un mandat tripartite avec JLL et CUSHMAN & WAKEFIELD. ERAMET a été conseillé par NEXITY (transaction) et le cabinet BORDIER (avocats).