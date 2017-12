Idéalement situé à 100 mètres de la future gare de la ligne 14 Clichy-Saint-Ouen, station déjà desservie par le RER C, l’ensemble immobilier s’inscrira au cœur d’un pôle tertiaire établi et dynamique et bénéficiera d’une double adresse (141 à 153 boulevard Victor Hugo et 50 à 62 Madame de Sanzillon). D’ici à 2 ans, ce site sera relié à la gare Saint-Lazare en 7 minutes, ce qui en fait un emplacement privilégié et exceptionnel pour les entreprises.

Cet ensemble immobilier de 17 700 m2, développé par OGIC et conçu par l’Agence d’Architecture Brenac & Gonzalez, sera livré au 4e trimestre 2019. Il comprendra 2 immeubles de bureaux, qui correspondront aux standards internationaux. Le premier bâtiment dénommé « The Factory », d’une surface de 12 400 m² de bureaux et commerces, bénéficiera de nombreux espaces extérieurs notamment des terrasses végétalisées. Cet immeuble a fait l’objet d’une signature de bail avec le Groupe BVA qui y installera son siège social fin 2019. Le second développera près de 5 300 m² en immeuble indépendant. Les espaces de bureaux disposeront d’une grande flexibilité d’aménagement et pourront accueillir environ 1 680 collaborateurs sur les deux bâtiments.

Le projet vise des performances énergétiques et environnementales élevées et l’obtention de certifications et labellisations HQE Construction, BREEAM et Well.

Cet investissement s’inscrit dans la stratégie d’AG2R LA MONDIALE consistant à poursuivre son développement patrimonial dans des immeubles majoritairement tertiaires

situés dans des quartiers dynamiques, en s’appuyant sur sa capacité à créer de la valeur lors de travaux de développement. À travers cette opération, le Groupe affirme également son engagement en matière d’investissement socialement responsable (ISR).

Pour cette transaction, l’acquéreur était conseillé par l’étude notariale Thibierge & Associés et Orféo.

Le vendeur, quant à lui, était conseillé par l’étude notariale 14 Pyramides.