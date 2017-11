AG2R LA MONDIALE acquiert en état futur d’achèvement, auprès de Bouygues Immobilier, l’immeuble Green Office® « Upside », sis allée de Corse à Nanterre, au pied de la gare de Nanterre Université. Cette acquisition est faite pour le compte d’AGLM IMMO, la foncière commune du Groupe.

Idéalement situé au pied de la gare Nanterre Université (RER A et train ligne L), à proximité de la Défense, l’immeuble s’inscrira dans le nouveau quartier Nanterre Cœur Université, conçu et réalisé par UrbanEra®, la Direction des grands projets urbains de Bouygues Immobilier en partenariat avec la ville de Nanterre et avec l’Epadesa. Cet écoquartier de 76 000 m², en cours de travaux, sera composé de bureaux, de commerces (dont un cinéma multiplex de 10 salles et un atelier d’aide à la création numérique), de services et de logements, à proximité immédiate de l’Université Paris-Nanterre.

Conçu par l’Agence d’Architecture A.Bechu, cet immeuble sera livré au premier trimestre 2020. Il développera environ 18 300 m² de bureaux correspondant aux standards internationaux, sur 2 bâtiments. Les espaces de bureaux disposeront d’une grande flexibilité d’aménagement et pourront accueillir environ 1 400 collaborateurs. Ils bénéficieront de terrasses végétalisées accessibles et d’un restaurant inter-entreprises / cafétéria.

« Upside » est un bâtiment Green Office® développé par Bouygues Immobilier qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme, tout en garantissant les charges. L’immeuble est équipé d’une centrale photovoltaïque et d’un système de micro-cogénération en toiture. Il allie performances énergétiques et environnementales ainsi que performances d’usage pour le bien-être des utilisateurs. Il visera les certifications et labellisations HQE Construction, BREEAM New Construction et BEPOS (bâtiment à énergie positive).

Cet investissement s’inscrit dans la stratégie d’AG2R LA MONDIALE consistant à poursuivre son développement patrimonial dans des immeubles majoritairement tertiaires situés dans des quartiers dynamiques, en s’appuyant sur sa capacité à créer de la valeur lors de travaux de développement. À travers cette opération, le Groupe affirme également son engagement en matière d’investissement socialement responsable (ISR). Pour cette transaction, l’acquéreur était conseillé par l’étude notariale Monassier & Associés et les sociétés Orféo, DLA Pipper et Reinhart Marville Torre.

Le vendeur, quant à lui, était conseillé par l’étude Thibierge & Associés.