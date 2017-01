AEW a réalisé 3,8 Mds€ de transactions en Europe en 2016, dont 3,2 Mds€ d’acquisitions, enregistrant ainsi, après 2015, la seconde année record de son histoire en Europe. L’année 2016 a aussi été marquée par la finalisation du rapprochement avec CILOGER, un des plus importants gestionnaires de fonds SCPI et OPCI en France, créant ainsi un des leaders européens de la gestion d’actifs immobiliers en Europe avec plus de 26 Mds€ d’actifs sous gestion.

Parallèlement, en 2016 AEW a levé 3,3 Mds€ de capitaux en Europe, un résultat en forte augmentation par rapport à 2015. Les deux-tiers des capitaux levés provenaient de clients institutionnels dans le cadre de fonds, mandats et club deals, le tiers restant concernant des véhicules grands publics.

Les levées de capitaux pour des fonds institutionnels comprennent notamment :

400 Mn€ de nouveaux capitaux pour LOGISTIS , un Fonds pan-européen géré par AEW dédié aux actifs logistiques, portant le montant total des capitaux du fonds à plus de 1,7 Mds€ et lui permettant de viser une taille cible de plus de 3 Mds€ en Europe ;

400 Mn€ pour SELF II , le second Fonds européen de dettes immobilières géré par AEW et Natixis Asset Management ;

120 Mn€ pour City Retail , un Fonds également géré par AEW et visant des actifs de commerces de pieds d'immeuble prime au cœur des principales villes européennes ;

et 100 Mn€ pour le premier closing de RESIDYS, le nouveau Fonds thématique lancé par AEW et dédié aux actifs résidentiels core en France.

AEW a réalisé 168 transactions au cours des 12 derniers mois, dont 93 acquisitions et 75 cessions. Concernant les 3,2 Mds€ de capitaux investis en 2016, la France et le Royaume-Uni ont été les deux principaux marchés. Cependant, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas ont également représenté une part significative des investissements d’AEW.

Les cinq acquisitions majeures de l’année classées par valeur sont les suivantes :

Le portefeuille bureaux Bath Road à Slough ;

Un portefeuille retail à Paris ;

Le portefeuille Primavera composé de deux centres commerciaux en France ;

L’immeuble de bureaux et commerces de 7 200 m2 situé au 17 Avenue Matignon à Paris ; et

Un actif logistique de 150 000 m2 à Pantin aux abords de Paris.

Pour continuer à servir ses ambitions de croissance, AEW, qui a connu une nouvelle année très active, a renforcé ses équipes avec notamment les nominations de Hans Vrensen en qualité de European Head of Research and Strategy, Sébastien Znaty au poste de Head of Residential Asset Management et Christina Ofschonka en tant que Fund Manager de City Retail.

Rob Wilkinson, Directeur Général d’AEW en Europe déclare : « Après 2015, qui a constitué une année record pour notre groupe, 2016 s’inscrit dans la même lignée avec une nouvelle année de référence pour AEW qui restera marquée par notre fusion avec CILOGER. Nous avons continué à renforcer notre activité et, en ce début 2017, nous sommes déterminés à poursuivre notre objectif de figurer parmi les 5 leaders en investissement et asset management immobiliers européens tout en développant et en diversifiant notre plateforme d’investissement afin de continuer à offrir à nos clients des performances stables et durables à travers les cycles immobiliers. »