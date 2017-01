Innovation

AEW annonce le lancement de RESIDYS*, un nouveau Fonds visant des actifs résidentiels core dans les principales villes de France. Pour le premier closing de RESIDYS, AEW a déjà levé plus de 100 Mn€ de capitaux auprès d’investisseurs institutionnels.

Le Fonds vise une levée totale de capitaux de 400 Mn€, ce qui, avec un ratio loan-to-value de 40%, dotera RESIDYS d’une capacité totale d’investissement d’environ 650 Mn€.

Une première acquisition est en cours de finalisation pour le Fonds qui dispose, par ailleurs, d’un important pipeline d’investissements potentiels.

Stéphane Sebban, Fund Manager de RESIDYS déclare : « Notre objectif est de constituer un cœur de portefeuille stable et équilibré en résidentiel classique (actifs existants et VEFA) avec une poche de diversification en résidentiel géré (c.25%). Nous ciblons des ensembles de grande qualité, situés en Île-de-France, avec un focus sur le Grand Paris et dans les grandes métropoles régionales en capitalisant sur ce que nous identifions comme les grandes tendances démographiques et urbanistiques. RESIDYS sera investi à long terme et devrait offrir aux investisseurs un rendement courant de l’ordre de 4%. »

Raphaël Brault, Head of France chez AEW Europe ajoute : « Nous poursuivons l’expansion de notre plateforme de fonds et nous allons mettre au service de RESIDYS notre expertise résidentielle avec plus de 1,5 Md€ d’actifs sous gestion. Notre objectif est de constituer un portefeuille long terme de très grande qualité, générant des cash-flows durables et stables ainsi que des perspectives de croissance en capital pour nos investisseurs. Nous avons d’ailleurs renforcé nos équipes courant 2016 avec l’arrivée notamment de Sébastien Znaty expert de la gestion d’actifs résidentiels. »