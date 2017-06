La stratégie de ce nouveau fonds cible des actifs de bureaux dans les sept principales villes allemandes, mais pourra être étendue à d’autres villes présentant des perspectives de croissance locative attractives.

Sebastian Grobe, Investment Manager chez AEW en Allemagne, déclare : « Le marché du bureau en Allemagne connait une forte demande locative dans un contexte d’offre de qualité limitée résultant en partie de la conversion d’une partie du parc de bureaux en des usages alternatifs. Nous investirons les capitaux dans des emplacements qui s’appuient sur des fondamentaux économiques solides offrant des perspectives de croissance, et nous avons d’ores et déjà sécurisé un certain nombre d’opérations répondant à ces critères. »

Marc Langenbach, Head of Fund Management & Separate Accounts chez AEW en Allemagne commente : « Le fonds City Office Germany vient en complément de notre gamme de fonds européens. Nous espérons continuer à démontrer notre capacité à générer des opportunités d’investissement attrayantes et à créer de la valeur pour nos clients sur un marché d’investissement de plus en plus concurrentiel. »