AEW signe, pour le compte du Fonds Logistis [1], un bail commercial avec la société Bernard & Bernard Logistique portant sur une surface de 6 300 m² au sein d’un entrepôt de 19 000 m², dans la zone logistique d’Artoipole Arras, idéalement située en bordure de l’autoroute A1 au sud de Lille. Cette transaction maintient le taux d’occupation de l’actif à 100%.

La société Bernard & Bernard Logistique est un transporteur et logisticien historique, implanté en région arrageoise depuis plus de 30 ans. Cette nouvelle prise à bail lui permet de poursuivre sa stratégie de développement en Europe.

Depuis le développement de la première phase du parc DELTA 3 en 2004, Logistis n’a cessé d’accroître sa présence sur un marché lillois dynamique, porté par la qualité de ses infrastructures et un positionnement géographique au cœur de l’Europe.

Geoffrey Pizzanelli, Responsable du pôle Asset Management logistique chez AEW en Europe déclare : « Avec un taux d’occupation à 100% depuis plus de 10 ans et une durée moyenne des baux en cours de près de 4 ans, l’entrepôt d’Arras confirme notre capacité à maintenir des taux d’occupation élevés sur le long terme, grâce à un asset management proactif et engagé qui s’appuie sur la qualité des emplacements et des sites Logistis. »

Logistis détient actuellement plus de 2,5 millions de m² d’actifs logistiques Prime et affiche un taux d’occupation d’environ 98%. Le Fonds poursuit sa stratégie de développement et vise une taille de portefeuille de plus de 3 Mds€ en Europe.

Lors de cette opération, CBRE Global Logistic Services Lille était le conseil des deux parties.