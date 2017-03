L’entrepôt est idéalement situé entre la région lyonnaise (à 100 km) et marseillaise (à 200 km), en bordure de l’autoroute A7.

La société SKIPPER Logistique, créée il y a plus de 40 ans, est l’un des logisticiens leaders du marché Rhône sud. Cette nouvelle prise à bail permet à SKIPPER Logistique de poursuivre son expansion sur son marché historique.

Geoffrey Pizzanelli, Responsable Asset Management Europe du Sud pour LOGISTIS, déclare : « Avec un taux d’occupation de 100 % et une durée moyenne des baux en cours de près de 5 ans, la plateforme logistique tri-modale de LOGISTIS à Portes-lès-Valence continue de démontrer la qualité de son positionnement géographique et de ses dispositions techniques flexibles, tant en termes de divisibilité de l’immeuble que d’accès aux modalités de transport alternatives à la route ».

A l’échelle européenne, le portefeuille de LOGISTIS totalise à ce jour environ 3 millions de m² de plateformes logistiques Prime et affiche un taux d’occupation d’environ 99 %. Le Fonds poursuit sa stratégie de développement et vise une taille de portefeuille de plus de 3 Mds€ en Europe.

Lors de cette opération, CBRE Global Logistic Services Lyon était le conseil des deux parties.